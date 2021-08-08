Змінити мову на: RU Перейти до новин

Всі медалісти останнього дня Олімпіади в Токіо

8 серпня, 11:40

Олександр Трикіша

Програма змагань Олімпійських ігор завершилася! В останній день Олімпіади-2020 були розіграні 13 комплектів нагород у восьми видах спорту. Список всіх медалістів 8 серпня

Всі медалісти Олімпіади 8 серпня / Фото: Reuters

В останній день Олімпійських ігор в Токіо Україна поповнила свою скарбничку ще однією нагородою – срібну медаль в велотреку виграла Олена Старікова!

Читайте також: Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

Всі медалісти Олімпіади в Токіо 8 серпня

БАСКЕТБОЛ

Жінки

БОКС

Жінки, 60 кг

Жінки, 75 кг

Чоловіки, 63 кг

Чоловіки, +91 кг

ВЕЛОСПОРТ

Жінки, трек, спринт індивідуальний

Реклама

Чоловіки, трек, кейрин

Жінки, трек, омніум, гонка за очками

ВОДНЕ ПОЛО

Чоловіки

ВОЛЕЙБОЛ

Жінки

ГАНДБОЛ

Жінки

ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ

Жінки, групові вправи

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, марафон

Новини на цю ж тему:
медалі Олімпіада-2020

Джерело: Сегодня|Спорт

Реклама