Всі медалісти останнього дня Олімпіади в Токіо

Всі медалісти Олімпіади 8 серпня / Фото: Reuters
В останній день Олімпійських ігор в Токіо Україна поповнила свою скарбничку ще однією нагородою – срібну медаль в велотреку виграла Олена Старікова!
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Всі медалісти Олімпіади в Токіо 8 серпня
БАСКЕТБОЛ
Жінки
США Японія Франція БОКС
Жінки, 60 кг
Келлі Харрінгтон (Ірландія) Беатріс Ясмін Феррейра (Бразилія) Сісонді Судапорн (Таїланд) Міра Потконен (Фінляндія)
Жінки, 75 кг
Лорен Прайс (Велика Британія) Чи Цянь (Китай) Нушка Фонтейн (Нідерланди) Зенфіра Магомедалієва (ОКР)
Чоловіки, 63 кг
Енді Крус Гомес (Куба) Кейшон Девіс (США) Гаррі Гарсайд (Австралія) Ованес Бачков (Вірменія)
Чоловіки, +91 кг
Баходір Джалолов (Узбекистан) Річард Торрез (США) Фрейзер Кларк (Велика Британія) Камшибек Кункабаєв (Казахстан) ВЕЛОСПОРТ
Жінки, трек, спринт індивідуальний
Келсі Мітчелл (Канада) Олена Старікова (Україна) Лей Вайс (Гонконг)
Чоловіки, трек, кейрин
Джейсон Кенні (Велика Британія) Азізулхасні Аванг (Малайзія) Гаррі Лаврейсен (Нідерланди)
Жінки, трек, омніум, гонка за очками
Дженніфер Валент (США) Юмі Кадзіхара (Японія) Кірстен Вілд (Нідерланди) ВОДНЕ ПОЛО
Чоловіки
Сербія Греція Угорщина ВОЛЕЙБОЛ
Жінки
США Бразилія Сербія ГАНДБОЛ
Жінки
Франція РОК Норвегія ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ
Жінки, групові вправи
Болгарія РОК Італія ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Чоловіки, марафон
Еліуд Кіпчоґе (Кенія) Абді Нагейе (Нідерланди) Башир Абді (Бельгія)
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