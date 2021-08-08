Всі медалісти останнього дня Олімпіади в Токіо

Програма змагань Олімпійських ігор завершилася! В останній день Олімпіади-2020 були розіграні 13 комплектів нагород у восьми видах спорту. Список всіх медалістів 8 серпня

Всі медалісти Олімпіади 8 серпня / Фото: Reuters

В останній день Олімпійських ігор в Токіо Україна поповнила свою скарбничку ще однією нагородою – срібну медаль в велотреку виграла Олена Старікова!

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Всі медалісти Олімпіади в Токіо 8 серпня

БАСКЕТБОЛ

Жінки

США

США Японія

Японія Франція

БОКС

Жінки, 60 кг

Келлі Харрінгтон (Ірландія)

Келлі Харрінгтон (Ірландія) Беатріс Ясмін Феррейра (Бразилія)

Беатріс Ясмін Феррейра (Бразилія) Сісонді Судапорн (Таїланд)

Сісонді Судапорн (Таїланд) Міра Потконен (Фінляндія)

Жінки, 75 кг

Лорен Прайс (Велика Британія)

Лорен Прайс (Велика Британія) Чи Цянь (Китай)

Чи Цянь (Китай) Нушка Фонтейн (Нідерланди)

Нушка Фонтейн (Нідерланди) Зенфіра Магомедалієва (ОКР)

Чоловіки, 63 кг

Енді Крус Гомес (Куба)

Енді Крус Гомес (Куба) Кейшон Девіс (США)

Кейшон Девіс (США) Гаррі Гарсайд (Австралія)

Гаррі Гарсайд (Австралія) Ованес Бачков (Вірменія)

Чоловіки, +91 кг

Баходір Джалолов (Узбекистан)

Баходір Джалолов (Узбекистан) Річард Торрез (США)

Річард Торрез (США) Фрейзер Кларк (Велика Британія)

Фрейзер Кларк (Велика Британія) Камшибек Кункабаєв (Казахстан)

ВЕЛОСПОРТ

Жінки, трек, спринт індивідуальний

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Келсі Мітчелл (Канада)

Келсі Мітчелл (Канада) Олена Старікова (Україна)

Олена Старікова (Україна) Лей Вайс (Гонконг)

Чоловіки, трек, кейрин

Джейсон Кенні (Велика Британія)

Джейсон Кенні (Велика Британія) Азізулхасні Аванг (Малайзія)

Азізулхасні Аванг (Малайзія) Гаррі Лаврейсен (Нідерланди)

Жінки, трек, омніум, гонка за очками

Дженніфер Валент (США)

Дженніфер Валент (США) Юмі Кадзіхара (Японія)

Юмі Кадзіхара (Японія) Кірстен Вілд (Нідерланди)

ВОДНЕ ПОЛО

Чоловіки

Сербія

Сербія Греція

Греція Угорщина

ВОЛЕЙБОЛ

Жінки

США

США Бразилія

Бразилія Сербія

ГАНДБОЛ

Жінки

Франція

Франція РОК

РОК Норвегія

ГІМНАСТИКА ХУДОЖНЯ

Жінки, групові вправи

Болгарія

Болгарія РОК

РОК Італія

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, марафон

Еліуд Кіпчоґе (Кенія)

Еліуд Кіпчоґе (Кенія) Абді Нагейе (Нідерланди)

Абді Нагейе (Нідерланди) Башир Абді (Бельгія)