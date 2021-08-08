Все медалисты последнего дня Олимпиады в Токио

Программа соревнований Олимпийских игр завершилась! В последний день Олимпиады-2020 были разыграны 13 комплектов наград в восьми видах спорта. Список всех медалистов 8 августа

Все медалисты Олимпиады 8 августа / Фото: Reuters

В последний день Олимпийских игр в Токио Украина пополнила свою копилку еще одной наградой – серебряную медаль в велотреке выиграла Елена Старикова!

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Все медалисты Олимпиады в Токио 8 августа

БАСКЕТБОЛ

Женщины

США

США Япония

Япония Франция

БОКС

Женщины, 60 кг

Келли Харрингтон (Ирландия)

Келли Харрингтон (Ирландия) Беатрис Ясмин Феррейра (Бразилия)

Беатрис Ясмин Феррейра (Бразилия) Сисонди Судапорн (Таиланд)

Сисонди Судапорн (Таиланд) Мира Потконен (Финляндия)

Женщины, 75 кг

Лорен Прайс (Великобритания)

Лорен Прайс (Великобритания) Ли Цянь (Китай)

Ли Цянь (Китай) Нушка Фонтейн (Нидерланды)

Нушка Фонтейн (Нидерланды) Зенфира Магомедалиева (ОКР)

Мужчины, 63 кг

Энди Крус Гомес (Куба)

Энди Крус Гомес (Куба) Кейшон Дэвис (США)

Кейшон Дэвис (США) Гарри Гарсайд (Австралия)

Гарри Гарсайд (Австралия) Ованес Бачков (Армения)

Мужчины, +91 кг

Баходир Джалолов (Узбекистан)

Баходир Джалолов (Узбекистан) Ричард Торрез (США)

Ричард Торрез (США) Фрейзер Кларк (Великобритания)

Фрейзер Кларк (Великобритания) Камшыбек Кункабаев (Казахстан)

ВЕЛОСПОРТ

Женщины, трек, спринт индивидуальный

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Келси Митчелл (Канада)

Келси Митчелл (Канада) Елена Старикова (Украина)

Елена Старикова (Украина) Лэй Вайси (Гонконг)

Мужчины, трек, кейрин

Джейсон Кенни (Великобритания)

Джейсон Кенни (Великобритания) Азизулхасни Аванг (Малайзия)

Азизулхасни Аванг (Малайзия) Харри Лаврейсен (Нидерланды)

Женщины, трек, омниум, гонка по очкам

Дженнифер Валент (США)

Дженнифер Валент (США) Юми Кадзихара (Япония)

Юми Кадзихара (Япония) Кирстен Вилд (Нидерланды)

ВОДНОЕ ПОЛО

Мужчины

Сербия

Сербия Греция

Греция Венгрия

ВОЛЕЙБОЛ

Женщины

США

США Бразилия

Бразилия Сербия

ГАНДБОЛ

Женщины

Франция

Франция РОК

РОК Норвегия

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

Женщины, групповые упражнения

Болгария

Болгария РОК

РОК Италия

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, марафон

Элиуд Кипчоге (Кения)

Элиуд Кипчоге (Кения) Абди Нагейе (Нидерланды)

Абди Нагейе (Нидерланды) Башир Абди (Бельгия)