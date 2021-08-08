Все медалисты последнего дня Олимпиады в Токио

Все медалисты Олимпиады 8 августа / Фото: Reuters
В последний день Олимпийских игр в Токио Украина пополнила свою копилку еще одной наградой – серебряную медаль в велотреке выиграла Елена Старикова!
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Все медалисты Олимпиады в Токио 8 августа
БАСКЕТБОЛ
Женщины
США Япония Франция БОКС
Женщины, 60 кг
Келли Харрингтон (Ирландия) Беатрис Ясмин Феррейра (Бразилия) Сисонди Судапорн (Таиланд) Мира Потконен (Финляндия)
Женщины, 75 кг
Лорен Прайс (Великобритания) Ли Цянь (Китай) Нушка Фонтейн (Нидерланды) Зенфира Магомедалиева (ОКР)
Мужчины, 63 кг
Энди Крус Гомес (Куба) Кейшон Дэвис (США) Гарри Гарсайд (Австралия) Ованес Бачков (Армения)
Мужчины, +91 кг
Баходир Джалолов (Узбекистан) Ричард Торрез (США) Фрейзер Кларк (Великобритания) Камшыбек Кункабаев (Казахстан) ВЕЛОСПОРТ
Женщины, трек, спринт индивидуальный
Келси Митчелл (Канада) Елена Старикова (Украина) Лэй Вайси (Гонконг)
Мужчины, трек, кейрин
Джейсон Кенни (Великобритания) Азизулхасни Аванг (Малайзия) Харри Лаврейсен (Нидерланды)
Женщины, трек, омниум, гонка по очкам
Дженнифер Валент (США) Юми Кадзихара (Япония) Кирстен Вилд (Нидерланды) ВОДНОЕ ПОЛО
Мужчины
Сербия Греция Венгрия ВОЛЕЙБОЛ
Женщины
США Бразилия Сербия ГАНДБОЛ
Женщины
Франция РОК Норвегия ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
Женщины, групповые упражнения
Болгария РОК Италия ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины, марафон
Элиуд Кипчоге (Кения) Абди Нагейе (Нидерланды) Башир Абди (Бельгия)
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