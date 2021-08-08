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Все медалисты последнего дня Олимпиады в Токио

8 августа, 11:40

Александр Трикиша

Программа соревнований Олимпийских игр завершилась! В последний день Олимпиады-2020 были разыграны 13 комплектов наград в восьми видах спорта. Список всех медалистов 8 августа

Все медалисты Олимпиады 8 августа / Фото: Reuters

В последний день Олимпийских игр в Токио Украина пополнила свою копилку еще одной наградой – серебряную медаль в велотреке выиграла Елена Старикова!

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Все медалисты Олимпиады в Токио 8 августа

БАСКЕТБОЛ

Женщины

БОКС

Женщины, 60 кг

Женщины, 75 кг

Мужчины, 63 кг

Мужчины, +91 кг

ВЕЛОСПОРТ

Женщины, трек, спринт индивидуальный

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Мужчины, трек, кейрин

Женщины, трек, омниум, гонка по очкам

ВОДНОЕ ПОЛО

Мужчины

ВОЛЕЙБОЛ

Женщины

ГАНДБОЛ

Женщины

ГИМНАСТИКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ

Женщины, групповые упражнения

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, марафон

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Источник: Сегодня|Спорт

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