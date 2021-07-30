Всі медалісти Олімпійських ігор 30 липня

Всі медалісти Олімпіади-2020 за 30 липня / Фото: Reuters
У п'ятницю стануть відомі медалісти 13 видах спорту. На жаль, Україна знову залишилася без нагород.
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БАДМІНТОН
Змішаний розряд
Ван Ілю / Хуан Дунпін (Китай) Чжен Сівей / Хуан Яціон (Китай) Юта Ватанабе / Аріса Хігасіно (Японія) ВЕЛОСПОРТ
Чоловіки, BMX, гонка
Нік Кімманн (Нідерланди) – 39.053 Ке Вайт (Велика Британія) +0.114 Карлос Рамірес (Колумбія) +1.519
Жінки, BMX, гонка
Бетані Шрівер (Велика Британія)- 44.358 Маріана Пахон (Колумбія) +0.090 Мерел Смюлдерс (Нідерланди) +0.363 ГРЕБЛЯ АКАДЕМІЧНА
Жінки, одинак (1х)
Емма Твіггі (Нова Зеландія) – 7:13.97 кращий олімпійський час Анна Пракацен (РОК) +3.42 Магдалена Лобніг (Австрія) +5.75
Чоловіки, одинак (1х)
Стефанос Дускос (Греція) – 6: 40.45 кращий олімпійський час Хьєтіль Борк (Норвегія) +1.21 Дамір Мартін (Хорватія) +2.13
Жінки, вісімка з рульовим (8+)
Канада 5:59.13 Нова Зеландія +0.91 Китай +2.08
Чоловіки, вісімка з рульовим (8+)
Нова Зеландія – 5:24.64 Німеччина +0.96 Велика Британія +1.09 ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І каное
Чоловіки, слалом K-1 (байдарки-одиночки)
Іржі Прскавец (Чехія) – 91.63 Якуб Грігар (Словаччина) +3.22 Ханнес Айгнер (Німеччина) +5.48 ДЗЮДО
Жінки, важка вага, +78 кг
Акіра Соне (Японія) Ідаліс Ортіс (Куба) Романа Дікке (Франція) Ірина Кіндзерська (Азербайджан)
Чоловіки, важка вага, +100 кг
Лукаш Крпалек (Чехія) Гурам Тушишвілі (Грузія) Тамерлан Башаєв (РОК) Тедді Рінер (Франція)
ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Чоловіки, 10000 м
ПЛАВАННЯ
Жінки, брас, 200 м, фінал
Тетяна Схунмакер (ПАР) – 2: 18.95 олімпійський рекорд Ліллі Кінг (США) +0.97 Енні Лезор (США) +1.89
Чоловіки, спина, 200 м, фінал
Євген Рилов (РОК) – 1: 53.27 олімпійський рекорд Райан Мерфі (США) +0.88 Люк Грінбанк (Велика Британія)+1.45
Жінки, вільний стиль, 100 м, фінал
Емма Маккеон (Австралія) – 51.96 олімпійський рекорд Шівон Бернадетт Хоуі (Гонконг) +0.31 Кейт Кемпбелл (Австралія) +0.56
Чоловіки, комплексне плавання, 200 м
Ванг Шун (Китай) – 1: 55.00 рекорд Азії Дункан Скотт (Велика Британія)+0.28 Жеремі Депланш (Швейцарія) +1.17 СТРИБКИ НА БАТУТІ
Жінки, індивідуальна першість
Чжу Сюєін (Китай) – 56.635 Лю Лінлін (Китай) – 56.350 Брайоні Пейдж (Велика Британія)- 55.735 СТРІЛЬБА
Жінки, пістолет спортивний, 25 м
Віталіна Бацарашкіна (РОК) Кім Мін-джон (Корея) Сяо Цзяжуйсюань (Китай) ПАЛЬБА З ЛУКА
Жінки, особиста першість
Ан Сан (Корея) Олена Осипова (РОК) Лучілла Боарі (Італія) ТЕНІС
Чоловіки, парний розряд
Нікола Мектіч / Мате Павич (Хорватія) Марін Чиліч / Іван Додіг (Хорватія) Маркус Даніелла / Майкл Вінус (Нова Зеландія)
ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ
Чоловіки, одиночний розряд
ФЕХТУВАННЯ
Чоловіки, шпага, команди
Японія РОК Південна Корея
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