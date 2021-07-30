Всі медалісти Олімпійських ігор 30 липня

У п'ятницю, 30 липня, на Олімпійських іграх в Токіо розіграють 21 комплект нагород в 13 видах спорту. Список всіх медалістів восьмого дня Олімпіади

Всі медалісти Олімпіади-2020 за 30 липня / Фото: Reuters

У п'ятницю стануть відомі медалісти 13 видах спорту. На жаль, Україна знову залишилася без нагород.

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БАДМІНТОН

Змішаний розряд

Ван Ілю / Хуан Дунпін (Китай)

Ван Ілю / Хуан Дунпін (Китай) Чжен Сівей / Хуан Яціон (Китай)

Чжен Сівей / Хуан Яціон (Китай) Юта Ватанабе / Аріса Хігасіно (Японія)

ВЕЛОСПОРТ

Чоловіки, BMX, гонка

Нік Кімманн (Нідерланди) – 39.053

Нік Кімманн (Нідерланди) – 39.053 Ке Вайт (Велика Британія) +0.114

Ке Вайт (Велика Британія) +0.114 Карлос Рамірес (Колумбія) +1.519

Жінки, BMX, гонка

Бетані Шрівер (Велика Британія)- 44.358

Бетані Шрівер (Велика Британія)- 44.358 Маріана Пахон (Колумбія) +0.090

Маріана Пахон (Колумбія) +0.090 Мерел Смюлдерс (Нідерланди) +0.363

ГРЕБЛЯ АКАДЕМІЧНА

Жінки, одинак (1х)

Емма Твіггі (Нова Зеландія) – 7:13.97 кращий олімпійський час

Емма Твіггі (Нова Зеландія) – 7:13.97 кращий олімпійський час Анна Пракацен (РОК) +3.42

Анна Пракацен (РОК) +3.42 Магдалена Лобніг (Австрія) +5.75

Чоловіки, одинак (1х)

Стефанос Дускос (Греція) – 6: 40.45 кращий олімпійський час

Стефанос Дускос (Греція) – 6: 40.45 кращий олімпійський час Хьєтіль Борк (Норвегія) +1.21

Хьєтіль Борк (Норвегія) +1.21 Дамір Мартін (Хорватія) +2.13

Жінки, вісімка з рульовим (8+)

Канада 5:59.13

Канада 5:59.13 Нова Зеландія +0.91

Нова Зеландія +0.91 Китай +2.08

Чоловіки, вісімка з рульовим (8+)

Нова Зеландія – 5:24.64

Нова Зеландія – 5:24.64 Німеччина +0.96

Німеччина +0.96 Велика Британія +1.09

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І каное

Чоловіки, слалом K-1 (байдарки-одиночки)

Іржі Прскавец (Чехія) – 91.63

Іржі Прскавец (Чехія) – 91.63 Якуб Грігар (Словаччина) +3.22

Якуб Грігар (Словаччина) +3.22 Ханнес Айгнер (Німеччина) +5.48

ДЗЮДО

Жінки, важка вага, +78 кг

Акіра Соне (Японія)

Акіра Соне (Японія) Ідаліс Ортіс (Куба)

Ідаліс Ортіс (Куба) Романа Дікке (Франція)

Романа Дікке (Франція) Ірина Кіндзерська (Азербайджан)

Чоловіки, важка вага, +100 кг

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Лукаш Крпалек (Чехія)

Лукаш Крпалек (Чехія) Гурам Тушишвілі (Грузія)

Гурам Тушишвілі (Грузія) Тамерлан Башаєв (РОК)

Тамерлан Башаєв (РОК) Тедді Рінер (Франція)

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, 10000 м

ПЛАВАННЯ

Жінки, брас, 200 м, фінал

Тетяна Схунмакер (ПАР) – 2: 18.95 олімпійський рекорд

Тетяна Схунмакер (ПАР) – 2: 18.95 олімпійський рекорд Ліллі Кінг (США) +0.97

Ліллі Кінг (США) +0.97 Енні Лезор (США) +1.89

Чоловіки, спина, 200 м, фінал

Євген Рилов (РОК) – 1: 53.27 олімпійський рекорд

Євген Рилов (РОК) – 1: 53.27 олімпійський рекорд Райан Мерфі (США) +0.88

Райан Мерфі (США) +0.88 Люк Грінбанк (Велика Британія)+1.45

Жінки, вільний стиль, 100 м, фінал

Емма Маккеон (Австралія) – 51.96 олімпійський рекорд

Емма Маккеон (Австралія) – 51.96 олімпійський рекорд Шівон Бернадетт Хоуі (Гонконг) +0.31

Шівон Бернадетт Хоуі (Гонконг) +0.31 Кейт Кемпбелл (Австралія) +0.56

Чоловіки, комплексне плавання, 200 м

Ванг Шун (Китай) – 1: 55.00 рекорд Азії

Ванг Шун (Китай) – 1: 55.00 рекорд Азії Дункан Скотт (Велика Британія)+0.28

Дункан Скотт (Велика Британія)+0.28 Жеремі Депланш (Швейцарія) +1.17

СТРИБКИ НА БАТУТІ

Жінки, індивідуальна першість

Чжу Сюєін (Китай) – 56.635

Чжу Сюєін (Китай) – 56.635 Лю Лінлін (Китай) – 56.350

Лю Лінлін (Китай) – 56.350 Брайоні Пейдж (Велика Британія)- 55.735

СТРІЛЬБА

Жінки, пістолет спортивний, 25 м

Віталіна Бацарашкіна (РОК)

Віталіна Бацарашкіна (РОК) Кім Мін-джон (Корея)

Кім Мін-джон (Корея) Сяо Цзяжуйсюань (Китай)

ПАЛЬБА З ЛУКА

Жінки, особиста першість

Ан Сан (Корея)

Ан Сан (Корея) Олена Осипова (РОК)

Олена Осипова (РОК) Лучілла Боарі (Італія)

ТЕНІС

Чоловіки, парний розряд

Нікола Мектіч / Мате Павич (Хорватія)

Нікола Мектіч / Мате Павич (Хорватія) Марін Чиліч / Іван Додіг (Хорватія)

Марін Чиліч / Іван Додіг (Хорватія) Маркус Даніелла / Майкл Вінус (Нова Зеландія)

ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ

Чоловіки, одиночний розряд

ФЕХТУВАННЯ

Чоловіки, шпага, команди

Японія

Японія РОК

РОК Південна Корея