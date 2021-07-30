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Всі медалісти Олімпійських ігор 30 липня

30 липня, 15:16

Олександр Трикіша

У п'ятницю, 30 липня, на Олімпійських іграх в Токіо розіграють 21 комплект нагород в 13 видах спорту. Список всіх медалістів восьмого дня Олімпіади

Всі медалісти Олімпіади-2020 за 30 липня / Фото: Reuters

У п'ятницю стануть відомі медалісти 13 видах спорту. На жаль, Україна знову залишилася без нагород.

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БАДМІНТОН

Змішаний розряд

ВЕЛОСПОРТ

Чоловіки, BMX, гонка

Жінки, BMX, гонка

ГРЕБЛЯ АКАДЕМІЧНА

Жінки, одинак (1х)

Чоловіки, одинак (1х)

Жінки, вісімка з рульовим (8+)

Чоловіки, вісімка з рульовим (8+)

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ І каное

Чоловіки, слалом K-1 (байдарки-одиночки)

ДЗЮДО

Жінки, важка вага, +78 кг

Чоловіки, важка вага, +100 кг

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ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, 10000 м

ПЛАВАННЯ

Жінки, брас, 200 м, фінал

Чоловіки, спина, 200 м, фінал

Жінки, вільний стиль, 100 м, фінал

Чоловіки, комплексне плавання, 200 м

СТРИБКИ НА БАТУТІ

Жінки, індивідуальна першість

СТРІЛЬБА

Жінки, пістолет спортивний, 25 м

ПАЛЬБА З ЛУКА

Жінки, особиста першість

ТЕНІС

Чоловіки, парний розряд

ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ

Чоловіки, одиночний розряд

ФЕХТУВАННЯ

Чоловіки, шпага, команди

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Джерело: Сегодня|Спорт

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