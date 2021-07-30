Все медалисты Олимпийских игр 30 июля

Все медалисты Олимпиады-2020 за 30 июля / Фото: Reuters
В пятницу станут известны медалисты 13 видах спорта. К сожалению, Украина снова осталась без наград.
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БАДМИНТОН
Смешанный разряд
Ван Илю/ Хуан Дунпин (Китай) Чжэн Сивэй/ Хуан Яцион (Китай) Юта Ватанабэ/Ариса Хигасино (Япония) ВЕЛОСПОРТ
Мужчины, BMX, гонка
Ник Кимманн (Нидерланды) – 39.053 Ке Уайт (Великобритания) +0.114 Карлос Рамирес (Колумбия) +1.519
Женщины, BMX, гонка
Бетани Шривер (Великобритания) – 44.358 Мариана Пахон (Колумбия) +0.090 Мерел Смюлдерс (Нидерланды) +0.363 ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ
Женщины, одиночка (1х)
Эмма Твигг (Новая Зеландия) – 7:13.97 лучшее олимпийское время Анна Пракацен (РОК) +3.42 Магдалена Лобниг (Австрия) +5.75
Мужчины, одиночка (1х)
Стефанос Дускос (Греция) – 6:40.45 лучшее олимпийское время Хьетиль Борк (Норвегия) +1.21 Дамир Мартин (Хорватия) +2.13
Женщины, восьмерка с рулевым (8+)
Канада 5:59.13 Новая Зеландия +0.91 Китай +2.08
Мужчины, восьмерка с рулевым (8+)
Новая Зеландия – 5:24.64 Германия +0.96 Великобритания +1.09 ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ
Мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки)
Иржи Прскавец (Чехия) – 91.63 Якуб Григар (Словакия) +3.22 Ханнес Айгнер (Германия) +5.48 ДЗЮДО
Женщины, тяжелый вес, +78 кг
Акира Сонэ (Япония) Идалис Ортис (Куба) Романа Дикко (Франция) Ирина Киндзерская (Азербайджан)
Мужчины, тяжелый вес, +100 кг
Лукаш Крпалек (Чехия) Гурам Тушишвили (Грузия) Тамерлан Башаев (РОК) Тедди Ринер (Франция)
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины, 10000 м
ПЛАВАНИЕ
Женщины, брасс, 200 м, финал
Татьяна Схунмакер (ЮАР) – 2:18.95 олимпийский рекорд Лилли Кинг (США) +0.97 Энни Лэзор (США) +1.89
Мужчины, спина, 200 м, финал
Евгений Рылов (РОК) – 1:53.27 олимпийский рекорд Райан Мерфи (США) +0.88 Люк Гринбанк (Великобритания) +1.45
Женщины, вольный стиль, 100 м, финал
Эмма Маккеон (Австралия) – 51.96 олимпийский рекорд Шивон Бернадетт Хоуи (Гонконг) +0.31 Кейт Кэмпбелл (Австралия) +0.56
Мужчины, комплексное плавание, 200 м
Ванг Шун (Китай) – 1:55.00 рекорд Азии Дункан Скотт (Великобритания) +0.28 Жереми Депланш (Швейцария) +1.17 ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ
Женщины, индивидуальное первенство
Чжу Сюэин (Китай) – 56.635 Лю Линлин (Китай) – 56.350 Брайони Пейдж (Великобритания) – 55.735 СТРЕЛЬБА
Женщины, пистолет спортивный, 25 м
Виталина Бацарашкина (РОК) Ким Мин-джон (Корея) Сяо Цзяжуйсюань (Китай) СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА
Женщины, личное первенство
Ан Сан (Корея) Елена Осипова (РОК) Лучилла Боари (Италия) ТЕННИС
Мужчины, парный разряд
Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия) Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия) Маркус Даниэлл/ Майкл Винус (Новая Зеландия)
ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
Мужчины, одиночный разряд
ФЕХТОВАНИЕ
Мужчины, шпага, команды
Япония РОК Южная Корея
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