Все медалисты Олимпийских игр 30 июля

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграют 21 комплект наград в 13 видах спорта. Список всех медалистов восьмого дня Олимпиады

Все медалисты Олимпиады-2020 за 30 июля / Фото: Reuters

В пятницу станут известны медалисты 13 видах спорта. К сожалению, Украина снова осталась без наград.

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БАДМИНТОН

Смешанный разряд

Ван Илю/ Хуан Дунпин (Китай)

Ван Илю/ Хуан Дунпин (Китай) Чжэн Сивэй/ Хуан Яцион (Китай)

Чжэн Сивэй/ Хуан Яцион (Китай) Юта Ватанабэ/Ариса Хигасино (Япония)

ВЕЛОСПОРТ

Мужчины, BMX, гонка

Ник Кимманн (Нидерланды) – 39.053

Ник Кимманн (Нидерланды) – 39.053 Ке Уайт (Великобритания) +0.114

Ке Уайт (Великобритания) +0.114 Карлос Рамирес (Колумбия) +1.519

Женщины, BMX, гонка

Бетани Шривер (Великобритания) – 44.358

Бетани Шривер (Великобритания) – 44.358 Мариана Пахон (Колумбия) +0.090

Мариана Пахон (Колумбия) +0.090 Мерел Смюлдерс (Нидерланды) +0.363

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

Женщины, одиночка (1х)

Эмма Твигг (Новая Зеландия) – 7:13.97 лучшее олимпийское время

Эмма Твигг (Новая Зеландия) – 7:13.97 лучшее олимпийское время Анна Пракацен (РОК) +3.42

Анна Пракацен (РОК) +3.42 Магдалена Лобниг (Австрия) +5.75

Мужчины, одиночка (1х)

Стефанос Дускос (Греция) – 6:40.45 лучшее олимпийское время

Стефанос Дускос (Греция) – 6:40.45 лучшее олимпийское время Хьетиль Борк (Норвегия) +1.21

Хьетиль Борк (Норвегия) +1.21 Дамир Мартин (Хорватия) +2.13

Женщины, восьмерка с рулевым (8+)

Канада 5:59.13

Канада 5:59.13 Новая Зеландия +0.91

Новая Зеландия +0.91 Китай +2.08

Мужчины, восьмерка с рулевым (8+)

Новая Зеландия – 5:24.64

Новая Зеландия – 5:24.64 Германия +0.96

Германия +0.96 Великобритания +1.09

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

Мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки)

Иржи Прскавец (Чехия) – 91.63

Иржи Прскавец (Чехия) – 91.63 Якуб Григар (Словакия) +3.22

Якуб Григар (Словакия) +3.22 Ханнес Айгнер (Германия) +5.48

ДЗЮДО

Женщины, тяжелый вес, +78 кг

Акира Сонэ (Япония)

Акира Сонэ (Япония) Идалис Ортис (Куба)

Идалис Ортис (Куба) Романа Дикко (Франция)

Романа Дикко (Франция) Ирина Киндзерская (Азербайджан)

Мужчины, тяжелый вес, +100 кг

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Лукаш Крпалек (Чехия)

Лукаш Крпалек (Чехия) Гурам Тушишвили (Грузия)

Гурам Тушишвили (Грузия) Тамерлан Башаев (РОК)

Тамерлан Башаев (РОК) Тедди Ринер (Франция)

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, 10000 м

ПЛАВАНИЕ

Женщины, брасс, 200 м, финал

Татьяна Схунмакер (ЮАР) – 2:18.95 олимпийский рекорд

Татьяна Схунмакер (ЮАР) – 2:18.95 олимпийский рекорд Лилли Кинг (США) +0.97

Лилли Кинг (США) +0.97 Энни Лэзор (США) +1.89

Мужчины, спина, 200 м, финал

Евгений Рылов (РОК) – 1:53.27 олимпийский рекорд

Евгений Рылов (РОК) – 1:53.27 олимпийский рекорд Райан Мерфи (США) +0.88

Райан Мерфи (США) +0.88 Люк Гринбанк (Великобритания) +1.45

Женщины, вольный стиль, 100 м, финал

Эмма Маккеон (Австралия) – 51.96 олимпийский рекорд

Эмма Маккеон (Австралия) – 51.96 олимпийский рекорд Шивон Бернадетт Хоуи (Гонконг) +0.31

Шивон Бернадетт Хоуи (Гонконг) +0.31 Кейт Кэмпбелл (Австралия) +0.56

Мужчины, комплексное плавание, 200 м

Ванг Шун (Китай) – 1:55.00 рекорд Азии

Ванг Шун (Китай) – 1:55.00 рекорд Азии Дункан Скотт (Великобритания) +0.28

Дункан Скотт (Великобритания) +0.28 Жереми Депланш (Швейцария) +1.17

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

Женщины, индивидуальное первенство

Чжу Сюэин (Китай) – 56.635

Чжу Сюэин (Китай) – 56.635 Лю Линлин (Китай) – 56.350

Лю Линлин (Китай) – 56.350 Брайони Пейдж (Великобритания) – 55.735

СТРЕЛЬБА

Женщины, пистолет спортивный, 25 м

Виталина Бацарашкина (РОК)

Виталина Бацарашкина (РОК) Ким Мин-джон (Корея)

Ким Мин-джон (Корея) Сяо Цзяжуйсюань (Китай)

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Женщины, личное первенство

Ан Сан (Корея)

Ан Сан (Корея) Елена Осипова (РОК)

Елена Осипова (РОК) Лучилла Боари (Италия)

ТЕННИС

Мужчины, парный разряд

Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия)

Никола Мектич/Мате Павич (Хорватия) Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия)

Марин Чилич/Иван Додиг (Хорватия) Маркус Даниэлл/ Майкл Винус (Новая Зеландия)

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

Мужчины, одиночный разряд

ФЕХТОВАНИЕ

Мужчины, шпага, команды

Япония

Япония РОК

РОК Южная Корея