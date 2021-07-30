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Все медалисты Олимпийских игр 30 июля

30 июля, 15:16

Александр Трикиша

В пятницу, 30 июля, на Олимпийских играх в Токио разыграют 21 комплект наград в 13 видах спорта. Список всех медалистов восьмого дня Олимпиады

Все медалисты Олимпиады-2020 за 30 июля / Фото: Reuters

В пятницу станут известны медалисты 13 видах спорта. К сожалению, Украина снова осталась без наград.

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БАДМИНТОН

Смешанный разряд

ВЕЛОСПОРТ

Мужчины, BMX, гонка

Женщины, BMX, гонка

ГРЕБЛЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ

Женщины, одиночка (1х)

Мужчины, одиночка (1х)

Женщины, восьмерка с рулевым (8+)

Мужчины, восьмерка с рулевым (8+)

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

Мужчины, слалом K-1 (байдарки-одиночки)

ДЗЮДО

Женщины, тяжелый вес, +78 кг

Мужчины, тяжелый вес, +100 кг

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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, 10000 м

ПЛАВАНИЕ

Женщины, брасс, 200 м, финал

Мужчины, спина, 200 м, финал

Женщины, вольный стиль, 100 м, финал

Мужчины, комплексное плавание, 200 м

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

Женщины, индивидуальное первенство

СТРЕЛЬБА

Женщины, пистолет спортивный, 25 м

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

Женщины, личное первенство

ТЕННИС

Мужчины, парный разряд

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

Мужчины, одиночный разряд

ФЕХТОВАНИЕ

Мужчины, шпага, команды

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Источник: Сегодня|Спорт

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