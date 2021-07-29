Всі медалісти Олімпійських ігор 29 липня

Джессіка Фокс майже злетіла на нагородженні слаломісток / Фото: Reuters
Цього дня визначилися медалісти у спортивній гімнастиці, академічному веслуванні, гребному слаломі, дзюдо, плаванні, фехтуванні, стендовій стрільбі і настільному тенісі. Загальний медальний залік Олімпіади-2020 є на нашому сайті.
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Медалісти Олімпіади-2020 28 липня:
АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ
Жінки, двійка
1. Нова Зеландія 2. Росія 3. Канада
Чоловіки, двійка
1. Хорватія 2. Румунія 3. Данія
Чоловіки. Двійка парна, легка вага
1. Ірландія 2. Німеччина 3. Італія
Жінки. Двійка парна, легка вага
1. Італія 2. Франція 3. Нідерланди ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА
Жінки, приватне багатоборство
1. Суніса Лі (США) 2. Ребека Андраде (Бразилія) 3. Ангеліна Мельникова (Росія) ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СЛАЛОМ
Жінки, каное
1. Джессіка Фокс (Австралія) 2. Меллорі Франклін (Велика Британія) 3. Андреа Херцог (Німеччина) ДЗЮДО
Чоловіки, до 100 кг
1. Аарон Вольф (Японія) 2. Чхо Гу Хам (Південна Корея) 3. Нияз Ільясов (Росія) 3. Жорже Фонсека (Португалія)
Жінки, до 78 кг
1. Шорі Хамада (Японія) 2. Мадлен Малонга (Франція) 3. Анна-Марія Вагнер (Німеччина) 3. Майра Агіяр (Бразилія) НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС
Жінки
1. Чень Мен (Китай) 2. Сунь інша (Китай) 3. Міма Іта (Японія) ПЛАВАННЯ
Чоловіки. 100 м, вільний стиль
1. Калеб Дрессел (США) 2. Кайл Челмерс (Австралія) 3. Климент Колесніков (Росія)
Чоловіки. 800 м, вільний стиль
1. Роберт Фінке (США) 2. Грегоріо Пальтріньєрі (Італія) 3. Михайло Романчук (Україна)
Чоловіки. 200 м, брас
1. Зак Стаблеті-Кук (Австралія) 2. Арно Каммінг (Нідерланди) 3. Матті Маттссон (Фінляндія)
Жінки. 200 м, батерфляй
1. Чжан Юйфей (Китай) 2. Реган Сміт (США) 3. Хейлі Флікінджер (США)
Жінки. Естафета 4x200 м, вільний стиль
1. Китай 2. США 3. Австралія СТЕНДОВА СТРІЛЬБА
Жінки, трап
1. Зузана Регак-Штефечекова (Словаччина) 2. Кейл Браунінг (США) 3. Алессандра Периллил (Сан-Марино)
Чоловіки, трап
1. Іржі Ліптак (Чехія) 2. Давид Костелецкі (Чехія) 3. Меттью Ковард-Холлі (Велика Британія) ФЕХТУВАННЯ
Жінки. Рапіра, командний турнір
1. Росія 2. Франція 3. Італія
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