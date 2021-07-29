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Всі медалісти Олімпійських ігор 29 липня

29 липня, 17:20

Олена Павлова

У четвер, 29 липня, на літніх Олімпійських іграх в Токіо розігрують 17 комплектів нагород у 8 видах спорту. Найбільше – в плаванні і веслуванні. Список всіх медалістів дня в Японії

Джессіка Фокс майже злетіла на нагородженні слаломісток / Фото: Reuters

Цього дня визначилися медалісти у спортивній гімнастиці, академічному веслуванні, гребному слаломі, дзюдо, плаванні, фехтуванні, стендовій стрільбі і настільному тенісі. Загальний медальний залік Олімпіади-2020 є на нашому сайті.

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Медалісти Олімпіади-2020 28 липня:

АКАДЕМІЧНА ГРЕБЛЯ

Жінки, двійка

Чоловіки, двійка

Чоловіки. Двійка парна, легка вага

Жінки. Двійка парна, легка вага

ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА

Жінки, приватне багатоборство

ВЕСЛУВАЛЬНИЙ СЛАЛОМ

Жінки, каное

ДЗЮДО

Чоловіки, до 100 кг

Жінки, до 78 кг

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НАСТІЛЬНИЙ ТЕНІС

Жінки

ПЛАВАННЯ

Чоловіки. 100 м, вільний стиль

Чоловіки. 800 м, вільний стиль

Чоловіки. 200 м, брас

Жінки. 200 м, батерфляй

Жінки. Естафета 4x200 м, вільний стиль

СТЕНДОВА СТРІЛЬБА

Жінки, трап

Чоловіки, трап

ФЕХТУВАННЯ

Жінки. Рапіра, командний турнір

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