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Все медалисты Олимпийских игр 29 июля

29 июля, 17:20

Елена Павлова

В четверг, 29 июля, на летних Олимпийских играх в Токио разыгрывают 17 комплектов наград в 8 видах спорта. Больше всего – в плавании и гребле. Список всех медалистов дня в Японии

Джессика Фокс почти взлетела на награждении слаломисток / Фото: Reuters

В этот день определились медалисты в спортивной гимнастике, академической гребле, гребном слаломе, дзюдо, плавании, фехтовании, стендовой стрельбе и настольном теннисе. Общий медальный зачет Олимпиады-2020 есть на нашем сайте.

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Медалисты Олимпиады-2020 28 июля:

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

Женщины, двойка

Мужчины, двойка

Мужчины. Двойка парная, легкий вес

Женщины. Двойка парная, легкий вес

ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

Женщины, личное многоборье

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

Женщины, каноэ

ДЗЮДО

Мужчины, до 100 кг

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Женщины, до 78 кг

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Женщины

ПЛАВАНИЕ

Мужчины. 100 м, вольный стиль

Мужчины. 800 м, вольный стиль

Мужчины. 200 м, брасс

Женщины. 200 м, баттерфляй

Женщины. Эстафета 4x200 м, вольный стиль

СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА

Женщины, трап

Мужчины, трап

ФЕХТОВАНИЕ

Женщины. Рапира, командный турнир

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