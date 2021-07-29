Все медалисты Олимпийских игр 29 июля

Джессика Фокс почти взлетела на награждении слаломисток / Фото: Reuters
В этот день определились медалисты в спортивной гимнастике, академической гребле, гребном слаломе, дзюдо, плавании, фехтовании, стендовой стрельбе и настольном теннисе. Общий медальный зачет Олимпиады-2020 есть на нашем сайте.
Читайте также: Миша – ты мой герой! Как красавица-легкоатлетка отреагировала на медаль мужа
Медалисты Олимпиады-2020 28 июля:
АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
Женщины, двойка
1. Новая Зеландия
-
2. Россия
-
3. Канада
Мужчины, двойка
1. Хорватия
-
2. Румыния
-
3. Дания
Мужчины. Двойка парная, легкий вес
1. Ирландия
-
2. Германия
-
3. Италия
Женщины. Двойка парная, легкий вес
1. Италия
-
2. Франция
-
3. Нидерланды ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
Женщины, личное многоборье
1. Суниса Ли (США) 2. Ребека Андраде (Бразилия) 3. Ангелина Мельникова (Россия) ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ
Женщины, каноэ
1. Джессика Фокс (Австралия)
-
2. Мэллори Франклин (Великобритания)
-
3. Андреа Херцог (Германия) ДЗЮДО
Мужчины, до 100 кг
1. Аарон Вольф (Япония)
-
2. Чхо Гу Хам (Южная Корея)
-
3. Нияз Ильясов (Россия)
-
3. Жорже Фонсека (Португалия)
Женщины, до 78 кг
1. Шори Хамада (Япония)
-
2. Мадлен Малонга (Франция)
-
3. Анна-Мария Вагнер (Германия)
-
3. Майра Агияр (Бразилия) НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Женщины
1. Чэнь Мэн (Китай)
-
2. Сунь Инша (Китай)
-
3. Мима Ита (Япония) ПЛАВАНИЕ
Мужчины. 100 м, вольный стиль
1. Калеб Дрессел (США) 2. Кайл Челмерс (Австралия)
-
3. Климент Колесников (Россия)
Мужчины. 800 м, вольный стиль
1. Роберт Финке (США)
-
2. Грегорио Пальтриньери (Италия)
-
3. Михаил Романчук (Украина)
Мужчины. 200 м, брасс
1. Зак Стаблети-Кук (Австралия)
-
2. Арно Камминга (Нидерланды)
-
3. Матти Маттссон (Финляндия)
Женщины. 200 м, баттерфляй
1. Чжан Юйфэй (Китай)
-
2. Реган Смит (США)
-
3. Хэйли Фликинджер (США)
Женщины. Эстафета 4x200 м, вольный стиль
1. Китай
-
2. США
-
3. Австралия СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
Женщины, трап
1. Зузана Регак-Штефечекова (Словакия)
-
2. Кэйл Браунинг (США)
-
3. Алессандра Перилли (Сан-Марино)
Мужчины, трап
1. Иржи Липтак (Чехия)
-
2. Давид Костелецкий (Чехия)
-
3. Мэттью Ковард-Холли (Великобритания) ФЕХТОВАНИЕ
Женщины. Рапира, командный турнир
1. Россия
-
2. Франция
-
3. Италия
Новости на эту же тему: