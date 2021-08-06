Всі медалісти Олімпіади в Токіо 6 серпня

Медалісти Олімпіади-2020 за 6 серпня / Фото: Reuters
Найбільше комплектів нагород буде розіграно в легкій атлетиці – вісім комплектів медалей.
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Медалісти Олімпіади за 6 серпня
БОКС
Чоловіки, 91 кг
Хуліо Крус (Куба) Муслім Гаджімагомедов (РОК) Абнер Тейшейра (Бразилія) Девід Ньіка (Нова Зеландія) БОРОТЬБА ВІЛЬНА
Чоловіки, 74 кг
Заурбек Сідак (РОК) Магомедхабіб Кадімагомедов (Білорусь) Кайл Дейк (США) Бекзод Абдурахмон (Узбекистан)
Чоловіки, 125 кг
Гейбл Стівесон (США) Гено Петріашвілі (Грузія) Амір Хоссейн Зорі (Іран) Таха Акгюль (Туреччина)
Жінки, 53 кг
Маю Мукаіда (Японія) Пан Цяньюй (Китай) Ванесса Колодинського (Білорусь) Бат-Очірин Болортуяа (Монголія) ВЕЛОСПОРТ
Жінки, трек, медісон
Велика Британія Данія РОК
Чоловіки, трек, спринт індивідуальний
Харрі Лаврейсен (Нідерланди) Джеффрі Хугленд (Нідерланди) Джек Карлін (Велика Британія) ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ
жінки
США Австралія Швейцарія КАРАТЕ
Чоловіки, ката
Ре Киюна (Японія) Даміан Кинтеро (Іспанія) Алі Софуоглу (Туреччина) Аріель Торрес (США)
Жінки, 61 кг
Інь Сяоянь (Китай) Йована Прековіч (Сербія) Мерві Кобан (Туреччина) Гіана Фарук (Єгипет)
Чоловіки, 75 кг
Луїджі Буса (Італія) Рафаель Агаєв (Азербайджан) Станіслав Горуна (Україна) Габор Харспатакі (Угорщина) ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Чоловіки, 50 км ходьба
Давид Тома (Польща) – 3:50:08 Джонатан Гілберт (Німеччина) +0: 36 Еван Данфі (Канада) +0: 51
Жінки, 20 км ходьба
Антонелла Палмісано (Італія) – 1:29:12 Сандра Лорена Аренса (Колумбія) +0: 25 Хонг Лью (Китай) +0: 45
Жінки, метання списа
Лю Шіїн (Китай) Марія Андрейчик (Польща) Келсі Лі Барбер (Австралія)
Чоловіки, 5000 м
Джошуа Чептегеі (Уганда) – 12:58.15 Ахмед Мохаммед (Канада) – 12:58.61 Пол Челімо (США) – 12:59.05
Жінки, 400 м
Шона Міллер-Уйбо (Багами) Мерілейді Пауліно (Домінікана) Еллісон Фелікс (США)
Жінки, 1500 м
Фейт Кіпьегон (Кенія) Лаура Мюїр (Велика Британія) Сифа Хассан (Нідерланди)
Жінки, 4х100 м естафета
Ямайка США Велика Британія
Чоловіки, 4х100 м естафета
Італія Велика Британія Канада СКЕЛЕЛАЗІННЯ СПОРТИВНЕ
Жінки, індивідуальне першість, фінал (швидкість, боулдерінг, складність)
Яньян Гарнбрет (Словенія) Міхо Нонака (Японія) Акі Ногуті (Японія) СУЧАСНЕ П'ЯТИБОРСТВО
Жінки, індивідуальна першість, комбінація (стрільба + біг)
Кейт Френч (Велика Британія) Лаура Асадускайте (Литва) Саролта Ковач (Угорщина) ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ
Чоловіки, командна першість
Китай Німеччина Японія ФУТБОЛ
жінки
Канада Швеція Мексика ХОКЕЙ НА ТРАВІ
жінки
Нідерланди Аргентина Велика Британія
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