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Всі медалісти Олімпіади в Токіо 6 серпня

6 серпня, 18:24

Олександр Трикіша

У п'ятницю, 6 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо були розіграні 23 комплекти нагород у 11 видах спорту. Всі медалісти 15-го дня Олімпіади-2020

Медалісти Олімпіади-2020 за 6 серпня / Фото: Reuters

Найбільше комплектів нагород буде розіграно в легкій атлетиці – вісім комплектів медалей.

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Медалісти Олімпіади за 6 серпня

БОКС

Чоловіки, 91 кг

БОРОТЬБА ВІЛЬНА

Чоловіки, 74 кг

Чоловіки, 125 кг

Жінки, 53 кг

ВЕЛОСПОРТ

Жінки, трек, медісон

Чоловіки, трек, спринт індивідуальний

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНИЙ

жінки

КАРАТЕ

Чоловіки, ката

Жінки, 61 кг

Чоловіки, 75 кг

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, 50 км ходьба

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Жінки, 20 км ходьба

Жінки, метання списа

Чоловіки, 5000 м

Жінки, 400 м

Жінки, 1500 м

Жінки, 4х100 м естафета

Чоловіки, 4х100 м естафета

СКЕЛЕЛАЗІННЯ СПОРТИВНЕ

Жінки, індивідуальне першість, фінал (швидкість, боулдерінг, складність)

СУЧАСНЕ П'ЯТИБОРСТВО

Жінки, індивідуальна першість, комбінація (стрільба + біг)

ТЕНІС НАСТІЛЬНИЙ

Чоловіки, командна першість

ФУТБОЛ

жінки

ХОКЕЙ НА ТРАВІ

жінки

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Джерело: Сегодня|Спорт

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