Все медалисты Олимпиады в Токио 6 августа

В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх в Токио будут разыграны 23 комплекта наград в 11 видах спорта. Все медалисты 15-го дня Олимпиады-2020

Медалисты Олимпиады-2020 за 6 августа / Фото: Reuters

Больше всего комплектов наград будет разыграно в легкой атлетике – восемь комплектов медалей.

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Медалисты Олимпиады за 6 августа

БОКС

Мужчины, 91 кг

Хулио Круз (Куба)

Хулио Круз (Куба) Муслим Гаджимагомедов (РОК)

Муслим Гаджимагомедов (РОК) Абнер Тейшейра (Бразилия)

Абнер Тейшейра (Бразилия) Дэвид Ньика (Новая Зеландия)

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

Мужчины, 74 кг







Мужчины, 125 кг







Женщины, 53 кг







ВЕЛОСПОРТ

Женщины, трек, мэдисон

Великобритания

Великобритания Дания

Дания РОК

Мужчины, трек, спринт индивидуальный

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ

Женщины

США

США Австралия

Австралия Швейцария

КАРАТЕ

Мужчины, ката







Женщины, 61 кг







Мужчины, 75 кг







ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, 50 км ходьба

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Давид Томала (Польша) – 3:50:08

Давид Томала (Польша) – 3:50:08 Джонатан Гилберт (Германия) +0:36

Джонатан Гилберт (Германия) +0:36 Эван Данфи (Канада) +0:51

Женщины, 20 км ходьба

Антонелла Палмисано (Италия) – 1:29:12

Антонелла Палмисано (Италия) – 1:29:12 Сандра Лорена Аренса (Колумбия) +0:25

Сандра Лорена Аренса (Колумбия) +0:25 Хонг Лью (Китай) +0:45

Женщины, метание копья







Мужчины, 5000 м







Женщины, 400 м







Женщины, 1500 м







Женщины, 4х100 м эстафета







Мужчины, 4х100 м эстафета







СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ

Женщины, индивидуальное пер-во, финал (скорость, боулдеринг, сложность)







СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Женщины, индивидуальное первенство, комбинация (стрельба + бег)







ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

Мужчины, командное первенство







ФУТБОЛ

Женщины







ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Женщины





