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Все медалисты Олимпиады в Токио 6 августа

6 августа, 12:44

Александр Трикиша

В пятницу, 6 августа, на Олимпийских играх в Токио будут разыграны 23 комплекта наград в 11 видах спорта. Все медалисты 15-го дня Олимпиады-2020

Медалисты Олимпиады-2020 за 6 августа / Фото: Reuters

Больше всего комплектов наград будет разыграно в легкой атлетике – восемь комплектов медалей.

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Медалисты Олимпиады за 6 августа

БОКС

Мужчины, 91 кг

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

Мужчины, 74 кг

Мужчины, 125 кг

Женщины, 53 кг

ВЕЛОСПОРТ

Женщины, трек, мэдисон

Мужчины, трек, спринт индивидуальный

ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ

Женщины

КАРАТЕ

Мужчины, ката

Женщины, 61 кг

Мужчины, 75 кг

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, 50 км ходьба

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Женщины, 20 км ходьба

Женщины, метание копья

Мужчины, 5000 м

Женщины, 400 м

Женщины, 1500 м

Женщины, 4х100 м эстафета

Мужчины, 4х100 м эстафета

СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ

Женщины, индивидуальное пер-во, финал (скорость, боулдеринг, сложность)

СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Женщины, индивидуальное первенство, комбинация (стрельба + бег)

ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ

Мужчины, командное первенство

ФУТБОЛ

Женщины

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Женщины

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Источник: Сегодня|Спорт

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