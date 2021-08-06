Все медалисты Олимпиады в Токио 6 августа

Медалисты Олимпиады-2020 за 6 августа / Фото: Reuters
Больше всего комплектов наград будет разыграно в легкой атлетике – восемь комплектов медалей.
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Медалисты Олимпиады за 6 августа
БОКС
Мужчины, 91 кг
Хулио Круз (Куба) Муслим Гаджимагомедов (РОК) Абнер Тейшейра (Бразилия) Дэвид Ньика (Новая Зеландия)
БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
Мужчины, 74 кг
Мужчины, 125 кг
Женщины, 53 кг
ВЕЛОСПОРТ
Женщины, трек, мэдисон
Великобритания Дания РОК
Мужчины, трек, спринт индивидуальный
ВОЛЕЙБОЛ ПЛЯЖНЫЙ
Женщины
США Австралия Швейцария
КАРАТЕ
Мужчины, ката
Женщины, 61 кг
Мужчины, 75 кг
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины, 50 км ходьба
Давид Томала (Польша) – 3:50:08 Джонатан Гилберт (Германия) +0:36 Эван Данфи (Канада) +0:51
Женщины, 20 км ходьба
Антонелла Палмисано (Италия) – 1:29:12 Сандра Лорена Аренса (Колумбия) +0:25 Хонг Лью (Китай) +0:45
Женщины, метание копья
Мужчины, 5000 м
Женщины, 400 м
Женщины, 1500 м
Женщины, 4х100 м эстафета
Мужчины, 4х100 м эстафета
СКАЛОЛАЗАНИЕ СПОРТИВНОЕ
Женщины, индивидуальное пер-во, финал (скорость, боулдеринг, сложность)
СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ
Женщины, индивидуальное первенство, комбинация (стрельба + бег)
ТЕННИС НАСТОЛЬНЫЙ
Мужчины, командное первенство
ФУТБОЛ
Женщины
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Женщины
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