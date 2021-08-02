Всі медалісти Олімпіади в Токіо 2 серпня

Медалісти Олімпіади-2020 за 2 серпня / Фото: Reuters
У понеділок найбільше медалістів ми дізналися в легкій атлетиці. А медальні гонки в парусному спорті через погоду перенесли на завтра. На жаль, українці розжитися нагородами цього дня не змогли
Читайте також: Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо
БАДМІНТОН
Жінки, парний розряд
Грейс Полій/Апріяні Рахаю (Індонезія) Чень Цінчень/Цзя Іфань (Китай) Кім Со Ен/Кон Хі Ен (Південна Корея)
Чоловіки, одиночний розряд
Віктор Аксельсен (Данія) Чень Лун (Китай) Ентоні Сінісука Гінтінг (Індонезія) БОРОТЬБА ВІЛЬНА
Жінки, 76 кг
Аліне Фоккен (Німеччина) Аделайн Грей (США) Ясемін Адар (Туреччина) Чжоу Цянь (Китай) БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА
Чоловіки, 60 кг
Луїс Альберто Орта Санчес (Куба) Кеньітіро Фуміта (Японія) Сергій Ємелін (ОКР) Валіхан Сайлік (Китай)
Чоловіки, 130 кг
Міхайн Лопес (Куба) Якоб Каджая (Грузія) Сергій Семенов (ОКР) Риза Каяалп (Туреччина) ВЕЛОСПОРТ
Жінки, трек, командний спринт
Китай Німеччина ОКР ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА
Чоловіки, вправи на кільцях
Лю Ян (Китай) – 15.500 Ю Хао (Китай) – 15.300 Елефтеріос Петруніас (Греція) – 15.200
Жінки, вільні вправи
Джейд Кері (США) – 14.366 Ванесса Феррарі (Італія) – 14.200 Маї Муракамі (Японія) – 14.166 Ангеліна Мельникова (ОКР) – 14.166
Чоловіки, опорний стрибок
Син Джі-хван (Корея) – 14.783 Денис Аблязін (ОКР) – 14.783 Артур Давтян (Вірменія) – 14.733 КІННИЙ СПОРТ
Триборство, командна першість, конкур
Велика Британія Австралія Франція
Триборство, індивідуальна першість, конкур
Юлія Краєвські (Німеччина) Том Мак'юен (Велика Британія) Ендрю Гой (Австралія) ЛЕГКА АТЛЕТИКА
Чоловіки, стрибки у довжину
Мілтіадіс Тентоглу (Греція) – 8.41 (+0.1) Хуан Мігель Ечеваррія (Куба) – 8.41 (+0.2) Майкель Массо (Куба) – 8.21 (+0.4)
Жінки, 100 м з бар'єрами
Джасмін Камачо-Куїнн (Пуерто-Ріко) – 12.37 Кендра Харрісон (США) – 12.52 Меган Таппер (Ямайка) – 12.55
Жінки, метання диска
Валері Оллман (США) – 68.98 Крістін Пуденц (Німеччина) – 66.86 Яйме Перез (Куба) – 65.72
Чоловіки, 3000 м стіплчейз
Соуфіане Ель Баккал (Марокко) – 8:08.90 Ламеха Гірма (Ефіопія) – 8:10.38 Бенджамін Кіген (Кенія) – 8:11.45
Жінки, 5000 м
Сіфан Хассан (Нідерланди) – 14: 36.79 Хеллен Онсандо Обірі (Кенія) – 14: 38.36 Гудаф Тсегай (Ефіопія) – 14: 38.87 СТРІЛЬБА
Чоловіки, пістолет скорострільний, 25 м
Жан Кікампуа (Франція) Леуріс Пупо (Куба) Чи Юехун (Китай)
Чоловіки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень
Чжан Чанхун (Китай) Сергій Каменський (ОКР) Міленко Себіч (Сербія) ВАЖКА АТЛЕТИКА
Жінки, 87 кг, фінал
Ван Чжоуюй (Китай) – 270 Тамара Салазар (Еквадор) – 263 Крісмері Сантана (Домініканська Республіка) – 256
Жінки, +87 кг, фінал
Лі Веньвень (Китай) – 320 олімпійський рекорд Емілі Кемпбелл (Велика Британія)- 283 Сара Роблес (США) – 282
Новини на цю ж тему: