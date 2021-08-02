Всі медалісти Олімпіади в Токіо 2 серпня

2 серпня на Олімпійських іграх в Токіо розіграли 22 комплекти нагород у 10 видах спорту. Список всіх медалістів 11 дня Олімпіади-2020

Медалісти Олімпіади-2020 за 2 серпня / Фото: Reuters

У понеділок найбільше медалістів ми дізналися в легкій атлетиці. А медальні гонки в парусному спорті через погоду перенесли на завтра. На жаль, українці розжитися нагородами цього дня не змогли

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БАДМІНТОН

Жінки, парний розряд

Грейс Полій/Апріяні Рахаю (Індонезія)

Грейс Полій/Апріяні Рахаю (Індонезія) Чень Цінчень/Цзя Іфань (Китай)

Чень Цінчень/Цзя Іфань (Китай) Кім Со Ен/Кон Хі Ен (Південна Корея)

Чоловіки, одиночний розряд

Віктор Аксельсен (Данія)

Віктор Аксельсен (Данія) Чень Лун (Китай)

Чень Лун (Китай) Ентоні Сінісука Гінтінг (Індонезія)

БОРОТЬБА ВІЛЬНА

Жінки, 76 кг

Аліне Фоккен (Німеччина)

Аліне Фоккен (Німеччина) Аделайн Грей (США)

Аделайн Грей (США) Ясемін Адар (Туреччина)

Ясемін Адар (Туреччина) Чжоу Цянь (Китай)

БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА

Чоловіки, 60 кг

Луїс Альберто Орта Санчес (Куба)

Луїс Альберто Орта Санчес (Куба) Кеньітіро Фуміта (Японія)

Кеньітіро Фуміта (Японія) Сергій Ємелін (ОКР)

Сергій Ємелін (ОКР) Валіхан Сайлік (Китай)

Чоловіки, 130 кг

Міхайн Лопес (Куба)

Міхайн Лопес (Куба) Якоб Каджая (Грузія)

Якоб Каджая (Грузія) Сергій Семенов (ОКР)

Сергій Семенов (ОКР) Риза Каяалп (Туреччина)

ВЕЛОСПОРТ

Жінки, трек, командний спринт

Китай

Китай Німеччина

Німеччина ОКР

ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА

Чоловіки, вправи на кільцях

Лю Ян (Китай) – 15.500

Лю Ян (Китай) – 15.500 Ю Хао (Китай) – 15.300

Ю Хао (Китай) – 15.300 Елефтеріос Петруніас (Греція) – 15.200

Жінки, вільні вправи

Джейд Кері (США) – 14.366

Джейд Кері (США) – 14.366 Ванесса Феррарі (Італія) – 14.200

Ванесса Феррарі (Італія) – 14.200 Маї Муракамі (Японія) – 14.166

Маї Муракамі (Японія) – 14.166 Ангеліна Мельникова (ОКР) – 14.166

Чоловіки, опорний стрибок

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Син Джі-хван (Корея) – 14.783

Син Джі-хван (Корея) – 14.783 Денис Аблязін (ОКР) – 14.783

Денис Аблязін (ОКР) – 14.783 Артур Давтян (Вірменія) – 14.733

КІННИЙ СПОРТ

Триборство, командна першість, конкур

Велика Британія

Велика Британія Австралія

Австралія Франція

Триборство, індивідуальна першість, конкур

Юлія Краєвські (Німеччина)

Юлія Краєвські (Німеччина) Том Мак'юен (Велика Британія)

Том Мак'юен (Велика Британія) Ендрю Гой (Австралія)

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, стрибки у довжину

Мілтіадіс Тентоглу (Греція) – 8.41 (+0.1)

Мілтіадіс Тентоглу (Греція) – 8.41 (+0.1) Хуан Мігель Ечеваррія (Куба) – 8.41 (+0.2)

Хуан Мігель Ечеваррія (Куба) – 8.41 (+0.2) Майкель Массо (Куба) – 8.21 (+0.4)

Жінки, 100 м з бар'єрами

Джасмін Камачо-Куїнн (Пуерто-Ріко) – 12.37

Джасмін Камачо-Куїнн (Пуерто-Ріко) – 12.37 Кендра Харрісон (США) – 12.52

Кендра Харрісон (США) – 12.52 Меган Таппер (Ямайка) – 12.55

Жінки, метання диска

Валері Оллман (США) – 68.98

Валері Оллман (США) – 68.98 Крістін Пуденц (Німеччина) – 66.86

Крістін Пуденц (Німеччина) – 66.86 Яйме Перез (Куба) – 65.72

Чоловіки, 3000 м стіплчейз

Соуфіане Ель Баккал (Марокко) – 8:08.90

Соуфіане Ель Баккал (Марокко) – 8:08.90 Ламеха Гірма (Ефіопія) – 8:10.38

Ламеха Гірма (Ефіопія) – 8:10.38 Бенджамін Кіген (Кенія) – 8:11.45

Жінки, 5000 м

Сіфан Хассан (Нідерланди) – 14: 36.79

Сіфан Хассан (Нідерланди) – 14: 36.79 Хеллен Онсандо Обірі (Кенія) – 14: 38.36

Хеллен Онсандо Обірі (Кенія) – 14: 38.36 Гудаф Тсегай (Ефіопія) – 14: 38.87

СТРІЛЬБА

Чоловіки, пістолет скорострільний, 25 м

Жан Кікампуа (Франція)

Жан Кікампуа (Франція) Леуріс Пупо (Куба)

Леуріс Пупо (Куба) Чи Юехун (Китай)

Чоловіки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень

Чжан Чанхун (Китай)

Чжан Чанхун (Китай) Сергій Каменський (ОКР)

Сергій Каменський (ОКР) Міленко Себіч (Сербія)

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Жінки, 87 кг, фінал

Ван Чжоуюй (Китай) – 270

Ван Чжоуюй (Китай) – 270 Тамара Салазар (Еквадор) – 263

Тамара Салазар (Еквадор) – 263 Крісмері Сантана (Домініканська Республіка) – 256

Жінки, +87 кг, фінал

Лі Веньвень (Китай) – 320 олімпійський рекорд

Лі Веньвень (Китай) – 320 олімпійський рекорд Емілі Кемпбелл (Велика Британія)- 283

Емілі Кемпбелл (Велика Британія)- 283 Сара Роблес (США) – 282