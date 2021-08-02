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Всі медалісти Олімпіади в Токіо 2 серпня

2 серпня, 17:00

Олександр Трикіша

2 серпня на Олімпійських іграх в Токіо розіграли 22 комплекти нагород у 10 видах спорту. Список всіх медалістів 11 дня Олімпіади-2020

Медалісти Олімпіади-2020 за 2 серпня / Фото: Reuters

У понеділок найбільше медалістів ми дізналися в легкій атлетиці. А медальні гонки в парусному спорті через погоду перенесли на завтра. На жаль, українці розжитися нагородами цього дня не змогли

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БАДМІНТОН

Жінки, парний розряд

Чоловіки, одиночний розряд

БОРОТЬБА ВІЛЬНА

Жінки, 76 кг

БОРОТЬБА ГРЕКО-РИМСЬКА

Чоловіки, 60 кг

Чоловіки, 130 кг

ВЕЛОСПОРТ

Жінки, трек, командний спринт

ГІМНАСТИКА СПОРТИВНА

Чоловіки, вправи на кільцях

Жінки, вільні вправи

Чоловіки, опорний стрибок

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КІННИЙ СПОРТ

Триборство, командна першість, конкур

Триборство, індивідуальна першість, конкур

ЛЕГКА АТЛЕТИКА

Чоловіки, стрибки у довжину

Жінки, 100 м з бар'єрами

Жінки, метання диска

Чоловіки, 3000 м стіплчейз

Жінки, 5000 м

СТРІЛЬБА

Чоловіки, пістолет скорострільний, 25 м

Чоловіки, гвинтівка малокаліберна, 50 м, з 3-х положень

ВАЖКА АТЛЕТИКА

Жінки, 87 кг, фінал

Жінки, +87 кг, фінал

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Джерело: Сегодня|Спорт

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