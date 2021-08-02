Все медалисты Олимпиады в Токио 2 августа

Медалисты Олимпиады-2020 за 2 августа / Фото: Reuters
В понедельник больше всех медалистов мы узнали в легкой атлетике. А медальные гонки в парусном спорте из-за погоды перенесли на завтра. К сожалению, украинцы разжиться наградами в этот день не смогли
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БАДМИНТОН
Женщины, парный разряд
Грейсия Полий/Априяни Рахаю (Индонезия) Чэнь Цинчэнь/Цзя Ифань (Китай) Ким Со Ен/Кон Хи Ен (Южная Корея)
Мужчины, одиночный разряд
Виктор Аксельсен (Дания) Чэнь Лун (Китай) Энтони Синисука Гинтинг (Индонезия) БОРЬБА ВОЛЬНАЯ
Женщины, 76 кг
Алине Фоккен (Германия) Аделайн Грей (США) Ясемин Адар (Турция) Чжоу Цянь (Китай) БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ
Мужчины, 60 кг
Луис Альберто Орта Санчес (Куба) Кэньитиро Фумита (Япония) Сергей Емелин (Россия) Валихан Сайлик (Китай)
Мужчины, 130 кг
Михаин Лопес Нуньес (Куба) Якоб Каджая (Грузия) Сергей Семенов (Россия) Рыза Каяалп (Турция) ВЕЛОСПОРТ
Женщины, трек, командный спринт
Китай Германия РОК ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ
Мужчины, упражнения на кольцах
Лю Ян (Китай) – 15.500 Ю Хао (Китай) – 15.300 Элефтериос Петруниас (Греция) – 15.200
Женщины, вольные упражнения
Джейд Кэри (США) – 14.366 Ванесса Феррари (Италия) – 14.200 Маи Мураками (Япония) – 14.166 Ангелина Мельникова (РОК) – 14.166
Мужчины, опорный прыжок
Син Джи-хван (Корея) – 14.783 Денис Аблязин (РОК) – 14.783 Артур Давтян (Армения) – 14.733 КОННЫЙ СПОРТ
Троеборье, командное первенство, конкур
Великобритания Австралия Франция
Троеборье, индивидуальное первенство, конкур
Юлия Краевски (Германия) Том Макьюэн (Великобритания) Эндрю Хой (Австралия) ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Мужчины, прыжки в длину
Милтиадис Тентоглу (Греция) – 8.41 (+0.1) Хуан Мигель Эчеваррия (Куба) – 8.41 (+0.2) Майкель Массо (Куба) – 8.21 (+0.4)
Женщины, 100 м с барьерами
Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – 12.37 Кендра Харрисон (США) – 12.52 Меган Таппер (Ямайка) – 12.55
Женщины, метание диска
Валери Оллман (США) – 68.98 Кристин Пуденц (Германия) – 66.86 Яйме Перез (Куба) – 65.72
Мужчины, 3000 м стиплчейз
Соуфиане Эль Баккали (Марокко) – 8:08.90 Ламеха Гирма (Эфиопия) – 8:10.38 Бенджамин Киген (Кения) – 8:11.45
Женщины, 5000 м
Сифан Хассан (Нидерланды) – 14:36.79 Хеллен Онсандо Обири (Кения) – 14:38.36 Гудаф Тсегай (Эфиопия) – 14:38.87 СТРЕЛЬБА
Мужчины, пистолет скорострельный, 25 м
Жан Кикампуа (Франция) Леурис Пупо (Куба) Ли Юэхун (Китай)
Мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений
Чжан Чанхун (Китай) Сергей Каменский (Россия) Миленко Себич (Сербия) ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
Женщины, 87 кг, финал
Ван Чжоуюй (Китай) – 270 Тамара Салазар (Эквадор) – 263 Крисмери Сантана (Доминиканская Республика) – 256
Женщины, +87 кг, финал
Ли Вэньвэнь (Китай) – 320 олимпийский рекорд Эмили Кэмпбелл (Великобритания) – 283 Сара Роблес (США) – 282
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