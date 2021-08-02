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Все медалисты Олимпиады в Токио 2 августа

2 августа, 17:00

Александр Трикиша

2 августа на Олимпийских играх в Токио разыграли 22 комплекта наград в 10 видах спорта. Список всех медалистов 11 дня Олимпиады-2020

Медалисты Олимпиады-2020 за 2 августа / Фото: Reuters

В понедельник больше всех медалистов мы узнали в легкой атлетике. А медальные гонки в парусном спорте из-за погоды перенесли на завтра. К сожалению, украинцы разжиться наградами в этот день не смогли

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БАДМИНТОН

Женщины, парный разряд

Мужчины, одиночный разряд

БОРЬБА ВОЛЬНАЯ

Женщины, 76 кг

БОРЬБА ГРЕКО-РИМСКАЯ

Мужчины, 60 кг

Мужчины, 130 кг

ВЕЛОСПОРТ

Женщины, трек, командный спринт

​​​​​​​ГИМНАСТИКА СПОРТИВНАЯ

Мужчины, упражнения на кольцах

Женщины, вольные упражнения

Мужчины, опорный прыжок

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​​​​​​​КОННЫЙ СПОРТ

Троеборье, командное первенство, конкур

Троеборье, индивидуальное первенство, конкур

​​​​​​​ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Мужчины, прыжки в длину

Женщины, 100 м с барьерами

Женщины, метание диска

Мужчины, 3000 м стиплчейз

Женщины, 5000 м

​​​​​​​СТРЕЛЬБА

Мужчины, пистолет скорострельный, 25 м

Мужчины, винтовка малокалиберная, 50 м, из 3-х положений

​​​​​​​ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Женщины, 87 кг, финал

Женщины, +87 кг, финал

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Источник: Сегодня|Спорт

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