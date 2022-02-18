19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
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Олімпіакос --
Аталанта --
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Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
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Динамо --
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Металіст 1925 --
Шахтар --
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Олександрія --
Львів --
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Маріуполь --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Усі медалісти 18 лютого на Олімпіаді-2022

Сергій Шаховець
18 лютого, 17:24
Сьогодні на Олімпійських іграх у Пекіні розіграли п'ять комплектів нагород. Найурожайнішим день виявився для Норвегії

Медалісти жіночого мас-старту / Фото: Reuters

У п'ятницю визначилися олімпійські чемпіони у біатлоні, фристайлі, ковзанярському спорті. Також відбувся бронзовий фінал у керлінгу.

Медальний залік упевнено очолює Норвегія. В активі спортсменів скандинавської країни 15 золотих медалей.

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Олімпіада-2022. Усі медалісти 18 лютого

Біатлон

Жінки. Мас-старт

  • 1. Жюстін Бреза-Буше (Франція)
  • 2. Тіріл Екгофф (Норвегія)
  • 3. Марте-Ольсбу Рейселанн (Норвегія)

Чоловіки. Мас-старт

  • 1. Йоханнес Тінгнес Бо (Норвегія)
  • 2. Мартін Понсилуома (Швеція)
  • 3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія)

Керлінг

Чоловіки. Матч за бронзу

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  • 3. Канада

Ковзанярський спорт

Чоловіки. 1000 м

  • 1. Томас Крол (Нідерланди)
  • 2. Лоран Дюбрель (Канада)
  • 3. Хаваард Лоренцен (Норвегія)

Фрістайл

Жінки. Хаф-пайп

  • 1. Ейлін Гу Айлін (Китай)
  • 2. Кессі Шарп (Канада)
  • 3. Рейчел Каркер (Канада)

Чоловіки. Скі-крос

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  • 1. Райан Регез (Швейцарія)
  • 2. Алекс Фіва (Швейцарія)
  • 3. Сергій Рідзік (РОК)

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