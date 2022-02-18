Усі медалісти 18 лютого на Олімпіаді-2022

Медалісти жіночого мас-старту / Фото: Reuters

У п'ятницю визначилися олімпійські чемпіони у біатлоні, фристайлі, ковзанярському спорті. Також відбувся бронзовий фінал у керлінгу.

Медальний залік упевнено очолює Норвегія. В активі спортсменів скандинавської країни 15 золотих медалей.

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Олімпіада-2022. Усі медалісти 18 лютого

Біатлон

Жінки. Мас-старт

1. Жюстін Бреза-Буше (Франція)

2. Тіріл Екгофф (Норвегія)

3. Марте-Ольсбу Рейселанн (Норвегія)

Чоловіки. Мас-старт

1. Йоханнес Тінгнес Бо (Норвегія)

2. Мартін Понсилуома (Швеція)

3. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія)

Керлінг

Чоловіки. Матч за бронзу

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3. Канада

Ковзанярський спорт

Чоловіки. 1000 м

1. Томас Крол (Нідерланди)

2. Лоран Дюбрель (Канада)

3. Хаваард Лоренцен (Норвегія)

Фрістайл

Жінки. Хаф-пайп

1. Ейлін Гу Айлін (Китай)

2. Кессі Шарп (Канада)

3. Рейчел Каркер (Канада)

Чоловіки. Скі-крос

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1. Райан Регез (Швейцарія)

2. Алекс Фіва (Швейцарія)

3. Сергій Рідзік (РОК)

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