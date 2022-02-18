Все медалисты 18 февраля на Олимпиаде-2022

Медалисты женского масс-старта / Фото: Reuters
В пятницу определились олимпийские чемпионы в биатлоне, фристайле, конькобежном спорте. Также состоялся бронзовый финал в керлинге.
Медальный зачет уверенно возглавляет Норвегия. В активе спортсменов скандинавской страны 15 золотых медалей.
Олимпиада-2022. Все медалисты 18 февраля
Биатлон
Женщины. Масс-старт
- 1. Жюстин Бреза-Буше (Франция)
- 2. Тирил Экхофф (Норвегия)
- 3. Марте-Олсбю Ройселанн (Норвегия)
Мужчины. Масс-старт
- 1. Йоханнес Тингнес Бьо (Норвегия)
- 2. Мартин Понсилуома (Швеция)
- 3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
Керлинг
Мужчины. Матч за бронзу
- 3. Канада
Конькобежный спорт
Мужчины. 1000 м
- 1. Томас Крол (Нидерланды)
- 2. Лоран Дюбрель (Канада)
- 3. Хаваард Лоренцен (Норвегия)
Фристайл
Женщины. Хаф-пайп
- 1. Эйлин Гу Айлин (Китай)
- 2. Кэсси Шарп (Канада)
- 3. Рэйчел Каркер (Канада)
Мужчины. Ски-кросс
- 1. Райан Регез (Швейцария)
- 2. Алекс Фива (Швейцария)
- 3. Сергей Ридзик (РОК)
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