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Тоттенхэм --
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Наполи --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Все медалисты 18 февраля на Олимпиаде-2022

Сергей Шаховец
18 февраля, 17:24
Сегодня на Олимпийских играх в Пекине разыграли пять комплектов наград. Самым урожайным день оказался для Норвегии

Медалисты женского масс-старта / Фото: Reuters

В пятницу определились олимпийские чемпионы в биатлоне, фристайле, конькобежном спорте. Также состоялся бронзовый финал в керлинге.

Медальный зачет уверенно возглавляет Норвегия. В активе спортсменов скандинавской страны 15 золотых медалей.

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Олимпиада-2022. Все медалисты 18 февраля

Биатлон

Женщины. Масс-старт

  • 1. Жюстин Бреза-Буше (Франция)
  • 2. Тирил Экхофф (Норвегия)
  • 3. Марте-Олсбю Ройселанн (Норвегия)

Мужчины. Масс-старт

  • 1. Йоханнес Тингнес Бьо (Норвегия)
  • 2. Мартин Понсилуома (Швеция)
  • 3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

Керлинг

Мужчины. Матч за бронзу

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  • 3. Канада

Конькобежный спорт

Мужчины. 1000 м

  • 1. Томас Крол (Нидерланды)
  • 2. Лоран Дюбрель (Канада)
  • 3. Хаваард Лоренцен (Норвегия)

Фристайл

Женщины. Хаф-пайп

  • 1. Эйлин Гу Айлин (Китай)
  • 2. Кэсси Шарп (Канада)
  • 3. Рэйчел Каркер (Канада)

Мужчины. Ски-кросс

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  • 1. Райан Регез (Швейцария)
  • 2. Алекс Фива (Швейцария)
  • 3. Сергей Ридзик (РОК)

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