Все медалисты 18 февраля на Олимпиаде-2022

Медалисты женского масс-старта / Фото: Reuters

В пятницу определились олимпийские чемпионы в биатлоне, фристайле, конькобежном спорте. Также состоялся бронзовый финал в керлинге.

Медальный зачет уверенно возглавляет Норвегия. В активе спортсменов скандинавской страны 15 золотых медалей.

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Олимпиада-2022. Все медалисты 18 февраля

Биатлон

Женщины. Масс-старт

1. Жюстин Бреза-Буше (Франция)

2. Тирил Экхофф (Норвегия)

3. Марте-Олсбю Ройселанн (Норвегия)

Мужчины. Масс-старт

1. Йоханнес Тингнес Бьо (Норвегия)

2. Мартин Понсилуома (Швеция)

3. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)

Керлинг

Мужчины. Матч за бронзу

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3. Канада

Конькобежный спорт

Мужчины. 1000 м

1. Томас Крол (Нидерланды)

2. Лоран Дюбрель (Канада)

3. Хаваард Лоренцен (Норвегия)

Фристайл

Женщины. Хаф-пайп

1. Эйлин Гу Айлин (Китай)

2. Кэсси Шарп (Канада)

3. Рэйчел Каркер (Канада)

Мужчины. Ски-кросс

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1. Райан Регез (Швейцария)

2. Алекс Фива (Швейцария)

3. Сергей Ридзик (РОК)

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