15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
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Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
25 лютого 14:00
Минай --
Зоря --
26 лютого 14:00
Динамо --
Інгулець --
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Металіст 1925 --
Шахтар --
26 лютого 19:30
Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
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Десна --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Усі медалісти 15 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні

Сергій Шаховець
15 лютого, 17:25
У вівторок, 15 лютого, на Олімпійських іграх у Пекіні було розіграно дев'ять комплектів нагород

Медалісти 15 лютого на Олімпіаді у Пекіні / Фото: Reuters

Сьогоднішній день був урожайним на медальні старти. У вівторок визначилися олімпійські чемпіони у сноуборді, фристайлі, гірськолижному спорті, ковзанярському спорті, біатлоні, бобслеї.

Медальний залік упевнено очолює Норвегія. В активі спортсменів скандинавської країни 12 золотих медалей.

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Олімпіада-2022. Усі медалісти 15 лютого

Сноуборд

Біг-ейр, жінки

  • 1. Анна Гассер (Австрія)
  • 2. Зої Садовскі-Синнотт (Нова Зеландія)
  • 3. Кокомо Мурасе (Японія)

Біг-ейр, чоловіки

  • 1. Су Їмін (Китай)
  • 2. Монс Ройсланд (Норвегія)
  • 3. Максанс Парро (Канада)

Фристайл

Слоуп-стайл, жінки

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  • 1. Матільд Гремо (Швейцарія)
  • 2. Гу Айлін (Китай)
  • 3. Келлі Сілдару (Естонія)

Гірськолижний спорт

Швидкісний спуск, жінки

  • 1. Корінн Сутер (Швейцарія)
  • 2. Софія Годжіа (Італія)
  • 3. Надя Делаго (Італія)

Біатлон

Естафета 4х7.5 км, чоловіки

  • 1. Норвегія
  • 2. Франція
  • 3. РОК

Ковзанярський спорт

Командна гонка переслідування, 3200 м, чоловіки

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  • 1. Норвегія
  • 2. РОК
  • 3. США

Командна гонка переслідування, 2400 м, жінки

  • 1. Канада
  • 2. Японія
  • 3. Нідерланди

Лижне двоборство

Великий трамплін + гонка 10 км, чоловіки

  • 1. Йорген Гробак (Норвегія)
  • 2. Єнс Лурос Офтебру (Норвегія)
  • 3. Акіто Ватабе (Японія)

Бобслей

Екіпажі-двійки, чоловіки

  • 1. Франческо Фрідріх – Торстен Маргіс (Німеччина)
  • 2. Йоханнес Лохнер – Флоріан Бауер (Німеччина)
  • 3. Крістоф Хафер – Маттіас Зоммер (Німеччина)

Україна знову провела день безрезультативно. Наразі у нашій колекції немає медалей. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

Ігри-2022 триватимуть до 20 лютого.