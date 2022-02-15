Усі медалісти 15 лютого на Олімпійських іграх у Пекіні

Медалісти 15 лютого на Олімпіаді у Пекіні / Фото: Reuters

Сьогоднішній день був урожайним на медальні старти. У вівторок визначилися олімпійські чемпіони у сноуборді, фристайлі, гірськолижному спорті, ковзанярському спорті, біатлоні, бобслеї.

Медальний залік упевнено очолює Норвегія. В активі спортсменів скандинавської країни 12 золотих медалей.

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Олімпіада-2022. Усі медалісти 15 лютого

Сноуборд

Біг-ейр, жінки

1. Анна Гассер (Австрія)

2. Зої Садовскі-Синнотт (Нова Зеландія)

3. Кокомо Мурасе (Японія)

Біг-ейр, чоловіки

1. Су Їмін (Китай)

2. Монс Ройсланд (Норвегія)

3. Максанс Парро (Канада)

Фристайл

Слоуп-стайл, жінки

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1. Матільд Гремо (Швейцарія)

2. Гу Айлін (Китай)

3. Келлі Сілдару (Естонія)

Гірськолижний спорт

Швидкісний спуск, жінки

1. Корінн Сутер (Швейцарія)

2. Софія Годжіа (Італія)

3. Надя Делаго (Італія)

Біатлон

Естафета 4х7.5 км, чоловіки

1. Норвегія

2. Франція

3. РОК

Ковзанярський спорт

Командна гонка переслідування, 3200 м, чоловіки

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1. Норвегія

2. РОК

3. США

Командна гонка переслідування, 2400 м, жінки

1. Канада

2. Японія

3. Нідерланди

Лижне двоборство

Великий трамплін + гонка 10 км, чоловіки

1. Йорген Гробак (Норвегія)

2. Єнс Лурос Офтебру (Норвегія)

3. Акіто Ватабе (Японія)

Бобслей

Екіпажі-двійки, чоловіки

1. Франческо Фрідріх – Торстен Маргіс (Німеччина)

2. Йоханнес Лохнер – Флоріан Бауер (Німеччина)

3. Крістоф Хафер – Маттіас Зоммер (Німеччина)

Україна знову провела день безрезультативно. Наразі у нашій колекції немає медалей. Які місця займають наші спортсмени на Олімпіаді у Пекіні.

Ігри-2022 триватимуть до 20 лютого.