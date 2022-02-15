Все медалисты 15 февраля на Олимпийских играх в Пекине

Медалисты 15 февраля на Олимпиаде в Пекине / Фото: Reuters
Сегодняшний день был урожайным на медальные старты. Во вторник определились олимпийские чемпионы в сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, биатлоне, бобслее.
Медальный зачет уверенно возглавляет Норвегия. В активе спортсменов скандинавской страны 12 золотых медалей.
Олимпиада-2022. Все медалисты 15 февраля
Сноуборд
Биг-эйр, женщины
- 1. Анна Гассер (Австрия)
- 2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
- 3. Кокомо Мурасе (Япония)
Биг-эйр, мужчины
- 1. Су Имин (Китай)
- 2. Монс Ройсланд (Норвегия)
- 3. Максанс Парро (Канада)
Фристайл
Слоуп-стайл, женщины
- 1. Матильда Гремо (Швейцария)
- 2. Гу Айлин (Китай)
- 3. Келли Силдару (Эстония)
Горнолыжный спорт
Скоростной спуск, женщины
- 1. Коринн Сутер (Швейцария)
- 2. София Годжиа (Италия)
- 3. Надя Делаго (Италия)
Биатлон
Эстафета 4х7.5 км, мужчины
- 1. Норвегия
- 2. Франция
- 3. РОК
Конькобежный спорт
Командная гонка преследования, 3200 м, мужчины
- 1. Норвегия
- 2. РОК
- 3. США
Командная гонка преследования, 2400 м, женщины
- 1. Канада
- 2. Япония
- 3. Нидерланды
Лыжное двоеборье
Большой трамплин + гонка 10 км, мужчины
- 1. Йорген Гробак (Норвегия)
- 2. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия)
- 3. Акито Ватабе (Япония)
Бобслей
Экипажи-двойки, мужчины
- 1. Франческо Фридрих – Торстен Маргис (Германия)
- 2. Йоханнес Лохнер – Флориан Бауэр (Германия)
- 3. Кристоф Хафер – Маттиас Зоммер (Германия)
Украина снова провел день безрезультативно. На данный момент в нашей коллекции нет медалей. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.
Игры-2022 продлятся до 20 февраля.