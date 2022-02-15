15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
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Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
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Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
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Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
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Металлист 1925 --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Все медалисты 15 февраля на Олимпийских играх в Пекине

Сергей Шаховец
15 февраля, 17:25
Во вторник, 15 февраля, на Олимпийских играх в Пекине было разыграно девять комплектов наград

Медалисты 15 февраля на Олимпиаде в Пекине / Фото: Reuters

Сегодняшний день был урожайным на медальные старты. Во вторник определились олимпийские чемпионы в сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, биатлоне, бобслее.

Медальный зачет уверенно возглавляет Норвегия. В активе спортсменов скандинавской страны 12 золотых медалей.

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Олимпиада-2022. Все медалисты 15 февраля

Сноуборд

Биг-эйр, женщины

  • 1. Анна Гассер (Австрия)
  • 2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
  • 3. Кокомо Мурасе (Япония)

Биг-эйр, мужчины

  • 1. Су Имин (Китай)
  • 2. Монс Ройсланд (Норвегия)
  • 3. Максанс Парро (Канада)

Фристайл

Слоуп-стайл, женщины

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  • 1. Матильда Гремо (Швейцария)
  • 2. Гу Айлин (Китай)
  • 3. Келли Силдару (Эстония)

Горнолыжный спорт

Скоростной спуск, женщины

  • 1. Коринн Сутер (Швейцария)
  • 2. София Годжиа (Италия)
  • 3. Надя Делаго (Италия)

Биатлон

Эстафета 4х7.5 км, мужчины

  • 1. Норвегия
  • 2. Франция
  • 3. РОК

Конькобежный спорт

Командная гонка преследования, 3200 м, мужчины

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  • 1. Норвегия
  • 2. РОК
  • 3. США

Командная гонка преследования, 2400 м, женщины

  • 1. Канада
  • 2. Япония
  • 3. Нидерланды

Лыжное двоеборье

Большой трамплин + гонка 10 км, мужчины

  • 1. Йорген Гробак (Норвегия)
  • 2. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия)
  • 3. Акито Ватабе (Япония)

Бобслей

Экипажи-двойки, мужчины

  • 1. Франческо Фридрих – Торстен Маргис (Германия)
  • 2. Йоханнес Лохнер – Флориан Бауэр (Германия)
  • 3. Кристоф Хафер – Маттиас Зоммер (Германия)

Украина снова провел день безрезультативно. На данный момент в нашей коллекции нет медалей. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.

Игры-2022 продлятся до 20 февраля.