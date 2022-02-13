Все через стрільбу: українець пояснив, що сталося на Олімпіаді

Артем Прима у гонці переслідування ОІ-2022 / Фото: REUTERS

Рясний снігопад, який посипався на гірський олімпійський кластер, сплутав усі карти нашим біатлоністам.

Якщо до початку гонки переслідування ми були сповнені оптимізму, то по її ходу все залежало від зовнішніх факторів.

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"Чесно кажучи, дистанція була важка. Дуже багато свіжого снігу, погане ковзання лиж. Усі біатлоністи йшли в одній колії. Якщо хочеш когось обігнати, то треба було йти у глибокий сніг. У таких погодних умовах важко дати оцінку своїй роботі. Але я однозначно незадоволений своєю стрільбою. Дався взнаки сильний вітер, який постійно змінював напрямок. На перших двох рубежах по два промахи – це дуже багато", – прокоментував гонку Артем Прима, який із шістьма промахами фінішував 18-м.

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