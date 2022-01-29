Все через дружбу із росіянином. Ось чому Шевченко не очолить Польщу

Абрамович радий, що Шевченко не очолить Польшу / Фото: Колаж: Сьогодні

Український тренер Андрій Шевченко шукає собі роботу після звільнення із Дженоа. Але італійський клуб не поспішає розривати з українцем контракт. Хоча Шеву дуже хоче бачити збірна Польщі.

Проте з'явилася ще одна причина, через яку Шевченко не стане тренером "Кадри". Його дружба із російським власником Челсі Романом Абрамовичем. Про це повідомляє польське видання Przegląd Sportowy.

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Дебют Шевченка на посаді збірної Польщі припав би на стиковий матч ЧС-2022 із Росією. Абрамович не був зацікавлений, щоб його друг не пустив росіян на мундіаль.

Адже саме російський олігарх свого часу запросив Шеву до Челсі та сприяв переїзду його сім'ї до Лондона.

Френк Лемпард з Андрієм Шевченком / Фото: Getty Images

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Раніше з'явилася інформація, що польську збірну очолить Адам Навалка.

Навалка досягнув з командою найбільшого успіху у ХХI столітті – вивів у чвертьфінал Євро-2016. Потім пройшов кваліфікацію на чемпіонат світу 2018 року, але там його команда вибула після групового етапу.