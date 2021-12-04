Усі готові! Усик проти Ф'юрі, Джошуа у відкладених

Ф'юрі, Усик і Джошуа / Фото: Reuters

Ентоні Джошуа запросив 40 мільйонів доларів, щоб поступитися Тайсону Фюрі правом весняного бою з Олександром Усиком.

Чимало, правда?

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Але співпромоутер Тайсона Фьюрі, Френк Воррен, дав зрозуміти, що у задоволенні фінансових апетитів Ей-Джея немає нічого нереального.

"Відступні для Джошуа? У нас є обмежений час, протягом якого це може статися чи ні. Проте я налаштований позитивно. Мені здається, що всі готові зробити це", – наводить слова Френка Воррена DailyMail.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Усі хочуть побачити бій Ф'юрі – Усик. Ми всі старанно працюємо, щоб це сталося. І всі чотири титули будуть на кону".

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

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"Якщо не складеться з цим варіантом, то в березні у Великій Британії Ф'юрі поб'ється проти суперника, який його влаштує", – додав промоутер Циганського короля.

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

Раніше про готовність Усика вийти проти Ф'юрі вже навесні заявив представник українця Олександр Красюк.