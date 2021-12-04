Все готовы! Усик против Фьюри, Джошуа в отложенных

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters

Энтони Джошуа запросил 40 миллионов долларов, чтобы уступить Тайсону Фьюри право весеннего боя с Александром Усиком.

Немало, правда?

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Но со-промоутер Тайсона Фьюри, Фрэнк Уоррен, дал понять, что в удовлетворении финансовых аппетитов Эй-Джея нет ничего нереального.

"Отступные для Джошуа? У нас есть ограниченное время, в течение которого это может произойти или нет. Однако я настроен положительно. Мне кажется, что все готовы сделать это", – приводит слова Фрэнка Уоррена DailyMail.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Все хотят увидеть бой Фьюри – Усик. Мы все усердно работаем, чтобы это произошло. И все четыре титула будут на кону".

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

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"Если не сложится с этим вариантом, то в марте в Великобритании Фьюри подерется против соперника, который его устроит", – добавил промоутер Цыганского короля.

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Ранее о готовности Усика выйти против Фьюри уже весной заявил представитель украинца Александр Красюк.