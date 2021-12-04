Все готовы! Усик против Фьюри, Джошуа в отложенных

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters
Энтони Джошуа запросил 40 миллионов долларов, чтобы уступить Тайсону Фьюри право весеннего боя с Александром Усиком.
Немало, правда?
Но со-промоутер Тайсона Фьюри, Фрэнк Уоррен, дал понять, что в удовлетворении финансовых аппетитов Эй-Джея нет ничего нереального.
"Отступные для Джошуа? У нас есть ограниченное время, в течение которого это может произойти или нет. Однако я настроен положительно. Мне кажется, что все готовы сделать это", – приводит слова Фрэнка Уоррена DailyMail.
"Все хотят увидеть бой Фьюри – Усик. Мы все усердно работаем, чтобы это произошло. И все четыре титула будут на кону".
"Если не сложится с этим вариантом, то в марте в Великобритании Фьюри подерется против соперника, который его устроит", – добавил промоутер Цыганского короля.
Ранее о готовности Усика выйти против Фьюри уже весной заявил представитель украинца Александр Красюк.