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11 декабря 00:00
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Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
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Все готовы! Усик против Фьюри, Джошуа в отложенных

Олег Люлька
4 декабря, 19:08
Команда Тайсона Фьюри высоко оценивает вероятность удовлетворения финансовых аппетитов Энтони Джошуа, чтобы тот отошел в сторонку, а Александр Усик подрался с Цыганским королем

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters

Энтони Джошуа запросил 40 миллионов долларов, чтобы уступить Тайсону Фьюри право весеннего боя с Александром Усиком.

Немало, правда?

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Но со-промоутер Тайсона Фьюри, Фрэнк Уоррен, дал понять, что в удовлетворении финансовых аппетитов Эй-Джея нет ничего нереального.

"Отступные для Джошуа? У нас есть ограниченное время, в течение которого это может произойти или нет. Однако я настроен положительно. Мне кажется, что все готовы сделать это", – приводит слова Фрэнка Уоррена DailyMail.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

"Все хотят увидеть бой Фьюри – Усик. Мы все усердно работаем, чтобы это произошло. И все четыре титула будут на кону".

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

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"Если не сложится с этим вариантом, то в марте в Великобритании Фьюри подерется против соперника, который его устроит", – добавил промоутер Цыганского короля.

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Ранее о готовности Усика выйти против Фьюри уже весной заявил представитель украинца Александр Красюк.

Усик празднует победу над Джошуа / Фото: Reuters