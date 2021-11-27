27 листопада 48’
Минай 0
Динамо 1
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Час бікіні. Українська тенісистка підкорила Дубай

Андрій Трофімов
27 листопада, 13:28
Леся Цуренко в Еміратах вирішила виставляти у соцмережі лише фотографії у бікіні. Спортсменка збирає тисячі лайків під кожним знімком

Леся Цуренко на відпочинку / Фото: Колаж: Сьогодні

Одна з найкращих українських тенісисток Леся Цуренко відпочиває у Дубаї. Спортсменка навіть вигадала собі гасло.

"Тільки фото у бікіні найближчими днями", – написала Леся в Instagram.

І тепер щодня радує своїх шанувальників сексуальними знімками.

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Зазначимо, що початку 2021 року Леся Цуренко на 146-му рядку рейтингу WTA, а завершила на 120-му. Здавалося б, прогрес. Але в українки були часи й кращі, коли вона займала 23-ту позицію серед тенісисток світу.

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Додамо, що нинішнього року Цуренко заробила 175 тисяч доларів призових, а за кар'єру – майже $5 млн.