Время бикини. Украинская теннисистка покорила Дубай

Леся Цуренко на отдыхе / Фото: Коллаж: Сегодня

Одна из лучших украинских теннисисток Леся Цуренко отдыхает в Дубае. Спортсменка даже придумала себе лозунг.

"Только фото в бикини в ближайшие дни", – написала Леся в Instagram.

И теперь каждый день радует своих поклонников сексуальными снимками.

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Отметим, что начала 2021 год Леся Цуренко на 146-й строчке рейтинга WTA, а завершила на 120-й. Казалось бы, прогресс. Но у украинки бывали времена и получше, когда она занимала 23-ю позицию среди теннисисток мира.

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Добавим, что в нынешнем году Цуренко заработала 175 тысяч долларов призовых, а всего за карьеру – почти $5 млн.