27 ноября 45’
Минай 0
Динамо 1
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
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Время бикини. Украинская теннисистка покорила Дубай

Андрей Трофимов
27 ноября, 13:28
Леся Цуренко в Эмиратах решила выставлять в соцсети только фотографии в бикини. Спортсменка собирает тысячи лайков под каждым снимком

Леся Цуренко на отдыхе / Фото: Коллаж: Сегодня

Одна из лучших украинских теннисисток Леся Цуренко отдыхает в Дубае. Спортсменка даже придумала себе лозунг.

"Только фото в бикини в ближайшие дни", – написала Леся в Instagram.

И теперь каждый день радует своих поклонников сексуальными снимками.

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Отметим, что начала 2021 год Леся Цуренко на 146-й строчке рейтинга WTA, а завершила на 120-й. Казалось бы, прогресс. Но у украинки бывали времена и получше, когда она занимала 23-ю позицию среди теннисисток мира.

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Добавим, что в нынешнем году Цуренко заработала 175 тысяч долларов призовых, а всего за карьеру – почти $5 млн.