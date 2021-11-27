Время бикини. Украинская теннисистка покорила Дубай

Леся Цуренко на отдыхе / Фото: Коллаж: Сегодня
Одна из лучших украинских теннисисток Леся Цуренко отдыхает в Дубае. Спортсменка даже придумала себе лозунг.
"Только фото в бикини в ближайшие дни", – написала Леся в Instagram.
И теперь каждый день радует своих поклонников сексуальными снимками.
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Отметим, что начала 2021 год Леся Цуренко на 146-й строчке рейтинга WTA, а завершила на 120-й. Казалось бы, прогресс. Но у украинки бывали времена и получше, когда она занимала 23-ю позицию среди теннисисток мира.
Добавим, что в нынешнем году Цуренко заработала 175 тысяч долларов призовых, а всего за карьеру – почти $5 млн.