Воротар Уельсу забив гол у свої ворота. Чому він це зробив?

Уорд допомагає Чехії вийти вперед / Фото: REUTERS

Вчора стартувала жовтнева кваліфікація ЧС-2022. Зокрема, Чехія зустрічалася з Уельсом.

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На початку другого тайму чехи забили курйозний гол. Ну як забили, гол їм просто подарував голкіпер валлійців Денні Уорд.

Біля своїх воріт півзахисник Аарон Ремсі віддав пас воротареві, м'яч відскочив від його ноги в сторону воріт. Уорд спробував виправити помилку, але тільки лише погіршив ситуацію.

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Матч завершився з рахунком – 2:2. Обидві команди зберігають шанси поїхати в Катар.

Положення в групі: Бельгія – 16 очок (6 матчів), Чехія – 8 (6), Уельс – 8 (5), Естонія – 4 (5), Білорусь – 3 (6).

Нагадаємо, що сьогодні збірна України проведе відбірковий поєдинок ЧС-2022. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Фінляндія – Україна .