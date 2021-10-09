9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Воротар Уельсу забив гол у свої ворота. Чому він це зробив?

Любомир Луканюк
9 жовтня, 13:00
Голкіпер збірної Уельсу ледь не став винуватцем поразки своєї команди у відбірковому матчі ЧС-2022, він забив гол у власні ворота

Уорд допомагає Чехії вийти вперед / Фото: REUTERS

Вчора стартувала жовтнева кваліфікація ЧС-2022. Зокрема, Чехія зустрічалася з Уельсом.

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На початку другого тайму чехи забили курйозний гол. Ну як забили, гол їм просто подарував голкіпер валлійців Денні Уорд.

Біля своїх воріт півзахисник Аарон Ремсі віддав пас воротареві, м'яч відскочив від його ноги в сторону воріт. Уорд спробував виправити помилку, але тільки лише погіршив ситуацію.

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Матч завершився з рахунком – 2:2. Обидві команди зберігають шанси поїхати в Катар.

Положення в групі: Бельгія – 16 очок (6 матчів), Чехія – 8 (6), Уельс – 8 (5), Естонія – 4 (5), Білорусь – 3 (6).

Нагадаємо, що сьогодні збірна України проведе відбірковий поєдинок ЧС-2022. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Фінляндія – Україна .

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