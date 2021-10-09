9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
10 октября 21:45
Испания --
Франция --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Вратарь Уэльса забил гол в свои ворота. Зачем он это сделал?

Любомир Луканюк
9 октября, 13:00
Голкипер сборной Уэльса едва не стал виновником поражения своей команды в отборочном матче ЧМ-2022, он забил гол в собственные ворота

Уорд помогает Чехии выйти вперед / Фото: REUTERS

Вчера стартовала октябрьская квалификация ЧМ-2022. В частности, Чехия встречалась с Уэльсом.

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В начале второго тайма чехи забили курьезный гол. Ну как забили, гол им просто подарил голкипер валлийцев Дэнни Уорд.

Возле своих ворот полузащитник Аарон Рэмси отдал пас вратарю, мяч отскочил от его ноги в сторону ворот. Уорд попытался исправить ошибку, но только лишь усугубил ситуацию.

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Матч завершился со счетом – 2:2. Обе команды сохраняют шансы поехать в Катар.

Положение в группе: Бельгия – 16 очков (6 матчей), Чехия – 8 (6), Уэльс – 8 (5), Эстония – 4 (5), Беларусь – 3 (6).

Напомним, что сегодня сборная Украины проведет отборочный поединок ЧМ-2022. Смотрите онлайн-трансляцию матча Финляндия – Украина.

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