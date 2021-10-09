Вратарь Уэльса забил гол в свои ворота. Зачем он это сделал?

Уорд помогает Чехии выйти вперед / Фото: REUTERS

Вчера стартовала октябрьская квалификация ЧМ-2022. В частности, Чехия встречалась с Уэльсом.

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В начале второго тайма чехи забили курьезный гол. Ну как забили, гол им просто подарил голкипер валлийцев Дэнни Уорд.

Возле своих ворот полузащитник Аарон Рэмси отдал пас вратарю, мяч отскочил от его ноги в сторону ворот. Уорд попытался исправить ошибку, но только лишь усугубил ситуацию.

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Матч завершился со счетом – 2:2. Обе команды сохраняют шансы поехать в Катар.

Положение в группе: Бельгия – 16 очков (6 матчей), Чехия – 8 (6), Уэльс – 8 (5), Эстония – 4 (5), Беларусь – 3 (6).

Напомним, что сегодня сборная Украины проведет отборочный поединок ЧМ-2022. Смотрите онлайн-трансляцию матча Финляндия – Украина.