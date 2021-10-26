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Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
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"Лікарями було зроблено багато помилок": адвокат назвав причини смерті легендарного Марадони

Павло Василенко
26 жовтня, 11:01
Адвокат Дієго Марадони Матіас Морла заявив про недбалість лікарів, які доглядали футболіста вдома

Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Аргентинська прокуратура проводить розслідування про можливу недбалість з боку лікарів Дієго Марадони. Адвокат аргентинського футболіста Матіас Морла після надання свідчень як свідка озвучив ймовірну причину смерті підзахисного.

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"Лікарями було зроблено багато помилок, тому що Дієго помер. Вони роздмухували і роздмухували бідолаху, поки його серце не вибухнуло.

Після його смерті ми зрозуміли, що це сталося через кількість води, що накопичилася в його тілі. Рішення сім'ї лікувати Марадону вдома було божевільним. Лікарі наполягали на тому, щоб він залишався у клініці", – цитує Морлу FOX Sports.

Морла заявив, що в лікарні, де Марадоні за три тижні до смерті зробили операцію, не рекомендували залишати його під домашнім наглядом, але родичі футболіста не погодилися і розмістили Дієго в орендованому будинку в передмісті Буенос-Айреса, де його доглядав найнятий медперсонал.

Марадона помер 25 листопада 2020 року на 61-му році життя.

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Причиною смерті називається гостра серцева недостатність, внаслідок якої розвинувся набряк легень.

Раніше ми писали, що Барселона та Бока Хуніорс проведуть матч за Кубок Марадони.

Тим часом в Аргентині у вбивстві Дієго Марадони звинуватили сімох людей. У справі про смерть легендарного аргентинця вручили підозру його лікарю, психологу і ще п'ятьом людям. Марадона помер за кілька тижнів після операції на головному мозку.

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