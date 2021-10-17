Упівсили: Ф'юрі не очікував такої легкої перемоги

Г'юї Ф'юрі / Фото: Reuters

Г'юї Ф'юрі в Ньюкаслі п'ять раундів нещадно бив німця румунського походження Кристіана Хаммера, і на шостий суперник британця вже не вийшов, пославшись на травму біцепса.

Як зізнався після поєдинку кузен Циганського короля, для перемоги йому довелося використати всього 50 відсотків своїх можливостей.

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"Ми розробили відмінний план на поєдинок. Я ще не встиг завдати багато ударів і провести багато комбінацій, над якими працював у тренувальному таборі, тому що мій суперник відмовився продовжувати бій. У цьому поєдинку я використав лише 50 відсотків свого потенціалу".

Г'юї Ф'юрі в ударі / Фото: Reuters

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"Чи був я переконливий? Запитайте у Хаммера. Мені всього 27 років і я обожнюю битися", – сказав у коментарі Dailystar Г'юї Ф'юрі, давши зрозуміти, що готовий до більш серйозних викликів.

Нагадаємо, що в кар'єрі Г'юї Ф'юрі вже був один чемпіонський поєдинок – в 2017-му він програв бій за пояс WBO новозеландцеві Джозефу Паркеру. Нині цей титул належить Олександру Усику.