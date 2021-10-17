Вполсилы: Фьюри не ждал такой легкой победы

Хьюи Фьюри / Фото: Reuters
Хьюи Фьюри в Ньюкасле пять раундов избивал немца румынского происхождения Кристиана Хаммера, и на шестой соперник британца уже не вышел, сославшись на травму бицепса.
Как признался после поединка кузен Цыганского короля, для победы ему пришлось использовать всего 50 процентов своих возможностей.
"Мы разработали отличный план на поединок. Я еще не успел нанести много ударов и провести многие комбинации, над которыми работал в тренировочном лагере, потому что мой соперник отказался продолжать бой. В этом поединке я использовал лишь 50 процентов своего потенциала".
"Насколько я был хорош? Спросите у Хаммера. Мне всего 27 лет и я обожаю драться", – сказал в комментарии Dailystar Хьюи Фьюри, дав понять, что готов к более серьезным вызовам.
Напомним, что в карьере Хьюи Фьюри уже был один чемпионский поединок – в 2017-м он проиграл бой за пояс WBO новозеландцу Джозефу Паркеру. Сейчас этот титул принадлежит Александру Усику.
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