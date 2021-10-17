17 октября 14:00
Минай 0
Десна 0
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Вполсилы: Фьюри не ждал такой легкой победы

Олег Люлька
17 октября, 16:51
Двоюродный брат Тайсона Фьюри, 27-летний Хьюи, прокомментировал свою досрочную победу над Кристианом Хаммером в Ньюкасле

Хьюи Фьюри / Фото: Reuters

Хьюи Фьюри в Ньюкасле пять раундов избивал немца румынского происхождения Кристиана Хаммера, и на шестой соперник британца уже не вышел, сославшись на травму бицепса.

Как признался после поединка кузен Цыганского короля, для победы ему пришлось использовать всего 50 процентов своих возможностей.

Реклама

"Мы разработали отличный план на поединок. Я еще не успел нанести много ударов и провести многие комбинации, над которыми работал в тренировочном лагере, потому что мой соперник отказался продолжать бой. В этом поединке я использовал лишь 50 процентов своего потенциала".

Хьюи Фьюри в ударе / Фото: Reuters

Реклама

"Насколько я был хорош? Спросите у Хаммера. Мне всего 27 лет и я обожаю драться", – сказал в комментарии Dailystar Хьюи Фьюри, дав понять, что готов к более серьезным вызовам.

Напомним, что в карьере Хьюи Фьюри уже был один чемпионский поединок – в 2017-м он проиграл бой за пояс WBO новозеландцу Джозефу Паркеру. Сейчас этот титул принадлежит Александру Усику.

Реклама

Читайте также:

Реклама