16 жовтня 14:00
Маріуполь 1
Металіст 1925 2
16 жовтня 17:00
Львів 1
Динамо 4
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 2
Колос 0
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Попереду тільки Динамо і Шахтар: два шедевра гренадерів Дніпра-1 вивели команду на третє місце чемпіонату

Сергій Шаховець
16 жовтня, 21:24
Дніпровська команда впевнено перемогла ковалівський Колос 2:0 і впритул наблизилася до лідерів чемпіонату

Матч 11-го туру УПЛ Дніпро-1 - Колос / Фото: официальный сайт УПЛ

У суботньому матчі 11-го туру чемпіонату УПЛ Дніпро-1 "всуху" обіграв Колос з рахунком 2:0.

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Перший тайм пройшов з перевагою команди Ігора Йовічевіча: футболісти Дніпра-1 завдали п'ять ударів у ствір воріт Колоса, в той час як ковалівці жодного разу не пробили в "рамку".

Рахунок у матчі був відкритий на 23-й хвилині гри. Затяжна атака Дніпра-1 завершилася гарматним ударом опорного хава Данила Ігнатенка – 1:0!

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Нічим не поступився за красою першому голу другий забитий м'яч дніпрян. Довбик з філігранною точністю виконав штрафний, немов не помітивши ні стінки, ні воротаря – 2:0.

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Українська Прем'єр-ліга. 11 тур.

Дніпро-1 – Колос – 2:0.

Голи: Ігнатенко, 23, Довбик, 38.

Дніпро-1: Кожокару – Н. Кравченко, Логінов, Сваток, Дубінчак – Ігнатенко, Піхальонок (Білл, 90+3) – Назаренко (Чуже, 73), Джурасек (Ді Франко, 73), Гуцуляк (Ярмолюк, 85) – Довбик.

Колос: Фесюн – Ром, Павловець, Новак, Чорноморець (Гавриш, 82) – Чурко, Задоя (Мілько, 59), Богданов, Ільїн (Дієго, 82), Костишин (Велетень, 62) – Ренан (Лисенко, 46).

Упевнена перемога Дніпра-1 дозволила команді Йовічевіча піднятися на третю сходинку в таблиці чемпіонату, принаймні до завтрашніх результатів 11-го туру. А ось ковалівський Колос зберіг за собою 11-е місце.

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