16 октября 14:00
Мариуполь 1
Металлист 1925 2
16 октября 17:00
Львов 1
Динамо 4
16 октября 19:30
Днепр-1 2
Колос 0
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
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Впереди только Динамо и Шахтер: два шедевра гренадеров Днепра-1 вывели команду на третье место чемпионата

Сергей Шаховец
16 октября, 21:24
Днепровская команда уверенно победила ковалевский Колос 2:0 и вплотную приблизилась к лидерам чемпионата

Матч 11-го тура УПЛ Днепр-1 - Колос / Фото: официальный сайт УПЛ

В субботнем матче 11-го тура чемпионата УПЛ Днепр-1 в "сухую" обыграл Колос со счетом 2:0.

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Первый тайм прошел с подавляющим преимуществом команды Игора Йовичевича: футболисты Днепра-1 нанесли пять ударов в створ ворот Колоса, в то время как ковалевцы ни разу не пробили в "рамку".

Счет в матче был открыт на 23-й минуте игры. Затяжная атака Днепра-1 завершилась пушечным ударом опорного хава Даниила Игнатенко – 1:0!

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Ничем не уступил по красоте первому голу второй забитый мяч днепрян. Довбик с филигранной точностью выполнил штрафной, словно не заметив ни стенки, ни вратаря – 2:0.

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Украинская Премьер-лига. 11 тур.

Днепр-1 – Колос – 2:0.

Голы: Игнатенко, 23, Довбик, 38.

Днепр-1: Кожокару – Н. Кравченко, Логинов, Сваток, Дубинчак – Игнатенко, Пихаленок (Билл, 90+3) – Назаренко (Чуже, 73), Джурасек (ди Франко, 73), Гуцуляк (Ярмолюк, 85) – Довбик.

Колос: Фесюн – Ром, Павловец, Новак, Чорноморец (Гаврыш, 82) – Чурко, Задоя (Милько, 59), Богданов, Ильин (Диего, 82), Костышин (Велетень, 62) – Ренан (Лысенко, 46).

Уверенная победа Днепра-1 позволила команде Йовичевича подняться на третью строчку в таблице чемпионата, по крайней мере до завтрашних результатов 11-го тура. А вот ковалевский Колос сохранил за собой 11-е место.

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