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Повернення Шеви до збірної скасовується – його випередив володар "Золотого м'яча"

Олександр Трикіша
9 січня, 11:02
Італійський тренер Фабіо Каннаваро близький до того, щоб очолити збірну Польщі, куди раніше сватали українця Андрія Шевченка

Фабіо Каннаваро / Фото: AFP

Тренерське крісло збірної Польщі звільнилося після відходу з команди Пауло Соузи, який очолив бразильський Фламенго.

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Поляки екстрено почали шукати змінника, адже вже в березні команда має провести стикові матчі за вихід на ЧС-2022 проти Росії.

За словами експерта з трансферів Sky Sport Italia Джанлукі Ді Марціо, новим фаворитом на роль лідера Польщі є Каннаваро, хоча серед кандидатів був і Андрій Шевченко.

Колишній захисник збірної Італії сьогодні зустрівся з польськими офіційними особами, переговори просуваються успішно.

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Володар "Золотого м'яча" та чемпіон світу-2006 Каннаваро завершив кар'єру гравця у 2012 році, після чого тренував Аль-Ахлі, Гуанчжоу Евергранд, Аль-Наср, Тяньцзінь Цюаньцзянь та збірну Китаю, повідомлє football-italia.net.