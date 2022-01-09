Возвращение Шевы в сборную отменяется – его опередил обладатель "Золотого мяча"

Фабио Каннаваро / Фото: AFP

Тренерское кресло сборной Польши освободилось после ухода из команды Пауло Соуза, который возглавил бразильский Фламенго.

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Поляки экстренно начали искать сменщика, ведь уже в марте команде предстоит провести стыковые матчи за выход на ЧМ-2022 против России.

По словам эксперта по трансферам Sky Sport Italia Джанлуки Ди Марцио, новым фаворитом на роль лидера Польши является Каннаваро, хотя среди кандидатов был и Андрей Шевченко.

Бывший защитник сборной Италии сегодня встретился с польскими официальными лицами, переговоры продвигаются успешно.

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Обладатель "Золотого мяча" и чемпион мира-2006 Каннаваро завершил карьеру игрока в 2012 году, после чего тренировал Аль-Ахли, Гуанчжоу Эвергранд, Аль-Наср, Тяньцзинь Цюаньцзянь и сборную Китая, сообщает football-italia.net.