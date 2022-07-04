Повернення року. Шахтар "підірве" трансферний ринок України

Ярослав Ракіцький продовжить кар'єру у Шахтарі / Фото: Колаж: Сьогодні

Відомий футбольний журналіст та коментатор Віктор Вацко поділився інсайдом, здатним сколихнути трансферний ринок України.

За даними Вацка, екс-захисник збірної України Ярослав Ракіцький незабаром поповнить склад донецького клубу.

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"Наскільки я чув, Ракіцький близький до повернення в Шахтар. Там точно триває переговорний процес. Мої джерела говорять, що він якщо не завершився, то близький до завершення. Контракт не підписано, але переговорний процес на стадії завершення. Як я розумію, Шахтар планує своє майбутнє з Ярославом Ракіцьким…Це скромні фінанси порівняно з тим, до чого звик Ракіцький. Зараз Шахтар дуже і дуже серйозно економитиме", – поділився Вацко у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Ярослав Ракіцький у перші дні російської агресії розірвав контракт із пітерським Зенітом. Потім українець приєднався до донецького Шахтаря і навіть зіграв у кількох благодійних матчах у рамках туру Shakhtar Global Tour For Peace.

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Ярославу Ракіцькому 32 роки. У складі "гірників" він провів більшу частину кар'єри – з 2009 по 2019 рік. За цей час він зіграв 325 матчів у всіх турнірах, забив 14 голів.

Разом із Шахтарем Ракіцький вісім разів ставав чемпіоном України, виграв 6 Кубків України та 6 Суперкубків.

Раніше ми розповідали, як екс-гравець Зеніту закупив дрони для української армії.