Дякуємо, що підгнав! Ексгравець Зеніту закупив дрони для української армії (фото)

Колишній футболіст збірної України Ярослав Ракицький відправив допомогу Олександру Алієву, який захищає країну зі зброєю в руках

Ярослав Ракицький / Фото: Getty Images

Повномасштабна війна Росії проти нашої країни триває вже понад три місяці. Багато наших спортсменів об'єдналися навколо допомоги Україні у боротьбі проти фашистів.

Вся сутність Росії дійшла і ексгравця збірної України Ярослава Ракицького, який чотири роки грав за Зеніт. Після вторгнення захисник розірвав контракт з пітерцями і повернувся на Батьківщину тренуватися із Шахтарем.

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Також Ярослав вирішив зробити свій внесок у майбутню перемогу над окупантами. На своїй сторінці в Instagram ексгравець Динамо Олександр Алієв опублікував фото з дронами, які Ракицький придбав для ЗСУ.

"Ярику, дякую за підгін! Ярик мовчки закриває всім роти" , – зазначив Алієв.

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Нагадаємо, що Олександр Алієв вступив до лав тероборони Києва одразу після початку повномасштабної війни. Футболіст народився у Хабаровську, проте обурений діями російської армії на нашій території.