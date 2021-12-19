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"Вік вже дається взнаки". Українська біатлоністка назвала причину провалу

Сергій Шаховець
19 грудня, 15:39
Невдачею завершилася гонка масстарту для олімпійської чемпіонки Олени Білосюк. Титулована спортсменка фінішувала на останньому місці

Олена Підгрушна змінила прізвище / Фото: AFP

У французькому Ансі відбулися останні жіночі гонки Кубка світу з біатлону перед новорічною перервою. Українські біатлоністки розчарували своїм результатом у масстарті.

Лідер збірної України Олена Білосюк прокоментувала свій виступ у масстарті в Ансі.

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"Гонка зовсім не пішла. Мені важко було і на розминці, і на пристрілці, можливо, не варто було взагалі стартувати.

Мабуть, тренери у мене більше вірять, аніж я сама. Хотілося б краще. Не знаю, можливо, вік вже дається взнаки (Олені 9 січня виповниться 35 років – прим.). Важко.

Олена Підгрушна (Білосюк) / Фото: biathlon.com.ua

Незважаючи на те, що я бігла в останніх номерах практично всю гонку, публіка підтримувала і на фініші. Я вдячна за те, що вони підтримували. Заради цього вони приїхали сюди, щоб подивитися на нас.

Плани на перерву? Нормальні люди відпочиватимуть і святкуватимуть, а ми працюватимемо далі.

Вболівайте за нас, а ми докладемо максимум зусиль, щоб покращити свої результати", – сказала Білосюк в інтерв'ю Супільному.

Олена Підгрушна / Фото: Getty Images

Раніше лідерка нашої команди Олена Білосюк розповіла, що її турбувало під час спринтерської гонки на Кубку світу у Франції. Наша спортсменка пройшла чисто вогневі рубежі, але під час гонки у Олени виникли проблеми зі здоров'ям, пов'язані з диханням.

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Також ми повідомляли, що "Різдвяна гонка" відбудуться 28 грудня у Рупольдінгу. Україну на ній представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

Дмитро Підручний / Фото: Getty Images