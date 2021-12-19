"Возраст уже дает о себе знать". Украинская биатлонистка назвала причину провала

Елена Пидгрушная сменила фамилию / Фото: AFP

Во французском Анси прошла последняя женская гонка Кубка мира по биатлону перед новогодним перерывом. Украинские биатлонистки разочаровали своим результатом в масс-старте.

Лидер сборной Украины Елена Билосюк прокомментировала свое выступление в масс-старте в Анси.

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"Сегодня гонка совсем не пошла. Мне тяжело было и на разминке, и на пристрелке, возможно, не стоило вообще стартовать. Пожалуй, тренеры в меня больше верят, чем я сама. Хотелось бы лучше. Не знаю, возможно, возраст уже дает о себе знать (Елене 9 января исполнится 35 лет – прим.). Трудно.

Елена Пидгрушная (Билосюк) / Фото: biathlon.com.ua

Несмотря на то, что я бежала в последних номерах фактически всю гонку, публика поддерживала и на финише. Я ей благодарна за то, что они поддерживали. Ради этого они приехали сюда, чтобы посмотреть на нас. Планы на перерыв? Нормальные люди будут отдыхать и праздновать, а мы будем работать дальше. Болейте за нас, а мы приложим максимум усилий, чтобы улучшить свои результаты", – сказала Билосюк в интервью Суспильному.

Елена Пидгрушная / Фото: Getty Images

Ранее лидер нашей команды Елена Билосюк рассказала, что ее беспокоило во время спринтерской гонки на Кубке мира во Франции. Наша спортсменка прошла чисто огневые рубежи, но во время гонки у Елены возникли проблемы со здоровьем, связанные с дыханием.

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Также мы сообщали, что "Рождественская гонка" состоится 28 декабря в Рупольдинге. Украину на ней представят Юлия Джима и Дмитрий Пидручный.