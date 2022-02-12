Вік медалям не завада. Чемпіонами Ігор стала найстарша пара учасників Олімпіади

Американці Ліндсі Джакобелліс та Нік Баумгартнер стали олімпійськими чемпіонами / Фото: Getty Images

Сьогодні на Олімпіаді-2022 у Пекіні було розіграно комплект нагород у сноуборд-кросі серед змішаних команд. У турнірі взяло участь 16 команд.

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Формат змагань збудовано таким чином, що кожен учасник команди по черзі змагався у своєму заїзді. При цьому сноубордист, що стартував другим, мав перевагу або відставання залежно від виступу свого партнера по команді.

У фіналі США боролися проти команд Італії та Канади. У результаті олімпійськими чемпіонами стали американці Ліндсі Джакобелліс та Нік Баумгартнер.

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Срібні медалі у збірної Італії, яка виступала у складі Омара Візінтіна та Мікели Мойолі. А бронза дісталася канадським сноубордистам Еліоту Грондену та Мерієти Одайн.

Олімпіада-2022. Сноуборд-крос. Мікст

1. Ліндсі Джакобелліс, Нік Баумгартнер

2. Мікела Мойолі, Омар Візінтін

3. Еліот Грондін, Мерієта Одайн

Зазначимо, що пара Баумгартнера та Джекобелліс була найстаршою серед усіх учасників командного турніру на Іграх-2022. На двох американцям 76 років.

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Ліндсі Джейкобелліс стала дворазовою олімпійською чемпіонкою, а 40-річний Нік Баумгартнер завоював перше золото у своїй кар'єрі.