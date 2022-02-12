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Саутгемптон --
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Евертон --
Лідс --
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Наполі --
Інтер --
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Чорноморець --
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Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
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Ювентус --
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Брайтон --
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Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
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Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
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Валенсія --
Барселона --
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Лаціо --
Порту --
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Олімпіакос --
Аталанта --
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Наполі --
Барселона --
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Минай --
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Рух --
Колос --
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Ворскла --
Верес --
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Реал --
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Інтер --
Ліверпуль --
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Зальцбург --
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Вільярреал --
Ювентус --
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Челсі --
Лілль --
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Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

Вік медалям не завада. Чемпіонами Ігор стала найстарша пара учасників Олімпіади

Сергій Шаховець
12 лютого, 09:59
Американські спортсмени Ліндсі Джакобелліс та Нік Баумгартнер завоювали золото у змішаних змаганнях з сноуборд-кросу на Олімпійських іграх у Пекіні

Американці Ліндсі Джакобелліс та Нік Баумгартнер стали олімпійськими чемпіонами / Фото: Getty Images

Сьогодні на Олімпіаді-2022 у Пекіні було розіграно комплект нагород у сноуборд-кросі серед змішаних команд. У турнірі взяло участь 16 команд.

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Формат змагань збудовано таким чином, що кожен учасник команди по черзі змагався у своєму заїзді. При цьому сноубордист, що стартував другим, мав перевагу або відставання залежно від виступу свого партнера по команді.

У фіналі США боролися проти команд Італії та Канади. У результаті олімпійськими чемпіонами стали американці Ліндсі Джакобелліс та Нік Баумгартнер.

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Срібні медалі у збірної Італії, яка виступала у складі Омара Візінтіна та Мікели Мойолі. А бронза дісталася канадським сноубордистам Еліоту Грондену та Мерієти Одайн.

Олімпіада-2022. Сноуборд-крос. Мікст

  • 1. Ліндсі Джакобелліс, Нік Баумгартнер
  • 2. Мікела Мойолі, Омар Візінтін
  • 3. Еліот Грондін, Мерієта Одайн

Зазначимо, що пара Баумгартнера та Джекобелліс була найстаршою серед усіх учасників командного турніру на Іграх-2022. На двох американцям 76 років.

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Ліндсі Джейкобелліс стала дворазовою олімпійською чемпіонкою, а 40-річний Нік Баумгартнер завоював перше золото у своїй кар'єрі.