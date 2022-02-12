Вік медалям не завада. Чемпіонами Ігор стала найстарша пара учасників Олімпіади

Американці Ліндсі Джакобелліс та Нік Баумгартнер стали олімпійськими чемпіонами / Фото: Getty Images
Сьогодні на Олімпіаді-2022 у Пекіні було розіграно комплект нагород у сноуборд-кросі серед змішаних команд. У турнірі взяло участь 16 команд.
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Формат змагань збудовано таким чином, що кожен учасник команди по черзі змагався у своєму заїзді. При цьому сноубордист, що стартував другим, мав перевагу або відставання залежно від виступу свого партнера по команді.
У фіналі США боролися проти команд Італії та Канади. У результаті олімпійськими чемпіонами стали американці Ліндсі Джакобелліс та Нік Баумгартнер.
Срібні медалі у збірної Італії, яка виступала у складі Омара Візінтіна та Мікели Мойолі. А бронза дісталася канадським сноубордистам Еліоту Грондену та Мерієти Одайн.
Олімпіада-2022. Сноуборд-крос. Мікст
- 1. Ліндсі Джакобелліс, Нік Баумгартнер
- 2. Мікела Мойолі, Омар Візінтін
- 3. Еліот Грондін, Мерієта Одайн
Зазначимо, що пара Баумгартнера та Джекобелліс була найстаршою серед усіх учасників командного турніру на Іграх-2022. На двох американцям 76 років.
Ліндсі Джейкобелліс стала дворазовою олімпійською чемпіонкою, а 40-річний Нік Баумгартнер завоював перше золото у своїй кар'єрі.