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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Возраст медалям не помеха. Чемпионами Игр стала старейшая пара участников Олимпиады

Сергей Шаховец
12 февраля, 09:59
Американские спортсмены Линдси Джакобеллис и Ник Баумгартнер завоевали золото в смешанных соревнованиях по сноуборд-кроссу на Олимпийских играх в Пекине

Американцы Линдси Джакобеллис и Ник Баумгартнер стали олимпийскими чемпионами / Фото: Getty Images

Сегодня на Олимпиаде-2022 в Пекине был разыгран комплект наград в сноуборд-кроссе среди смешанных команд. В турнире приняло участие 16 команд.

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Формат соревнований построен таким образом, что каждый участник команды поочередно соревновался в своем заезде. При этом стартовавший вторым сноубордист имел преимущество или отставание в зависимости от выступления своего партнера по команде.

В финале США сражались против команд Италии и Канады. В итоге олимпийскими чемпионами стали американцы Линдси Джакобеллис и Ник Баумгартнер.

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Серебряные медали у сборной Италии, выступавшей в составе Омара Визинтина и Микелы Мойоли. А бронза досталась канадским сноубордистам Элиоту Грондену и Мериеты Одайн.

Олимпиада-2022. Сноуборд-кросс. Микст

  • 1. Линдси Джакобеллис, Ник Баумгартнер
  • 2. Микела Мойоли, Омар Визинтин
  • 3. Элиот Грондин, Мериета Одайн

Отметим, что пара Баумгартнера и Джекобеллис была самой старшей среди всех участников командного турнира на Играх-2022. На двоих американцам 76 лет.

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Линдси Джейкобеллис стала двукратной олимпийской чемпионкой, а 40-летний Ник Баумгартнер завоевал первое золото в своей карьере.