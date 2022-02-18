Війна, схоже, на носі: футболісти Динамо думають про від'їзд

У словенця Вербича в Києві сім'я / Фото: Колаж: Сьогодні

Гравці київського Динамо розмірковують про те, щоб залишити Україну, на фоні загрози повномасштабного вторгнення військ Росії.

Напередодні уругвайський легіонер Динамо Карлос Де Пена заявив: "Якщо почнеться війна, поїду і не повернуся".

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А тепер на цю тему висловився словенський гравець Динамо Беньямін Вербич, який нині разом із партнерами по команді перебуває на зборі в Туреччині.

"Відчуття, коли дивишся телевізор і читаєш новини, не з приємних. Я навіть не знаю, що думати. Це те, чого я не міг уявити навіть у найгіршому випадку. Однак тепер, за повідомленнями ЗМІ, війна, схоже, вже на носі . Я досі не можу уявити, що це відбудеться насправді", – наводить слова Вербича словенське видання Sport Club.

"Єдине, що ми можемо зробити, це сподіватися на дипломатичну угоду. Я зараз за кордоном, але моя родина у Києві. Більшість партнерів по команді розглядають можливість ненадовго покинути Україну у разі, якщо справді почнеться війна".

"Насправді особливої паніки в клубі поки що немає, як і в країні. У мене таке відчуття, що в інтернеті значно більше паніки, ніж у реальному житті. Люди нетерплячі щодо ситуації, але поки що вона досить спокійна і, сподіваюся, такою і залишиться".

Беньямін Вербич / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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"Ця сага спостегірається вже деякий час. Хвилювання на Донбасі та в Криму тривають з 2014 року, і ми вже говорили про це з товаришами по команді. Чомусь усі були впевнені, що цей конфлікт не пошириться. Проте останніми днями вони також трохи більше нервують і думають про те, що буде, якщо станеться найгірше" .

Беньямін Вербич / Фото: AFP

"Напруга справді є, але мені все ж таки здається, що дедалі більше людей дотримуються думки, що війни не буде. Я і сам дуже сподіваюся, що все вирішиться мирним шляхом", – додав Вербич.

Беньямін Вербич / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

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Зазначимо, що у Києві Беньямін Вербич живе зі своєю коханою – моделлю Playboy Альвіною Царенко, яка минулого літа народила йому сина Мая.