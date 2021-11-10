Ось тобі і травма! Не стало забивного хокеїста

Болтов помер на 22-му році життя / Фото: Липецьк Медіа

Андрій Болтов – вихованець школи магнітогорського Металурга, одного з найсильніших клубів РФ. До складу Липецька форвард перебрався у 2018 році, і за два з гаком сезони провів у команді 85 матчів, закинувши 18 шайб та віддавши 26 результативних передач.

Однак потім сталася тяжка травма хребта, яка прикувала хокеїста до ліжка.

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У вересні було оголошено збір додаткових коштів на лікування гравця. Нещодавно Болтову навіть стало краще, з'явилася надія на одужання, але напередодні спортсмена не стало.

Про смерть 21-річного хокеїста повідомляє Липецьк Медіа.

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Раніше ми писали, що російський хокеїст загинув після падіння з 25-го поверху. Івану Біткіну було 24 роки.

Також ми розповідали, що словацький хокеїст клубу Братислава Кепіталс Борис Садецький помер через чотири дні після того, як знепритомнів під час матчу.