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Вот тебе и травма! Не стало забивного хоккеиста

Андрей Трофимов
10 ноября, 14:51
Бывший нападающий Липецка россиянин Андрей Болтов скончался в возрасте 21 года

Болтов умер на 22-м году жизни / Фото: Липецк Медиа

Андрей Болтов – воспитанник школы магнитогорского Металлурга, одного из сильнейших клубов РФ. В состав Липецка форвард перебрался в 2018 году, и за два с небольшим сезона провел в команде 85 матчей, забросив 18 шайб и отдав 26 результативных передач.

Однако затем последовала тяжелая травма позвоночника, приковавшая хоккеиста к постели.

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В сентябре был объявлен сбор дополнительных средств на лечение игрока. Недавно Болтову даже стало лучше, появилась надежда на выздоровление, но накануне спортсмена не стало.

О смерти 21-летнего хоккеиста сообщает Липецк Медиа.

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Ранее мы писали, что российский хоккеист погиб после падения с 25-го этажа. Ивану Биткину было 24 года.

Также мы рассказывали, что словацкий хоккеист клуба Братислава Кэпиталс Борис Садецки скончался через четыре дня после того, как потерял сознание во время матча.