Вот тебе и травма! Не стало забивного хоккеиста

Болтов умер на 22-м году жизни / Фото: Липецк Медиа
Андрей Болтов – воспитанник школы магнитогорского Металлурга, одного из сильнейших клубов РФ. В состав Липецка форвард перебрался в 2018 году, и за два с небольшим сезона провел в команде 85 матчей, забросив 18 шайб и отдав 26 результативных передач.
Однако затем последовала тяжелая травма позвоночника, приковавшая хоккеиста к постели.
В сентябре был объявлен сбор дополнительных средств на лечение игрока. Недавно Болтову даже стало лучше, появилась надежда на выздоровление, но накануне спортсмена не стало.
О смерти 21-летнего хоккеиста сообщает Липецк Медиа.
Ранее мы писали, что российский хоккеист погиб после падения с 25-го этажа. Ивану Биткину было 24 года.
Также мы рассказывали, что словацкий хоккеист клуба Братислава Кэпиталс Борис Садецки скончался через четыре дня после того, как потерял сознание во время матча.