21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
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Оце так дебют! Хаві у першому ж матчі з Барселоною грохнув принципового суперника

Олександр Трикіша
21 листопада, 10:04
Хаві виграв свій перший матч на чолі Барселони. Дебют припав на каталонське дербі проти Еспаньйола у 14-му турі чемпіонаті Іспанії

Хаві дебютував у Барселоні з перемоги / Фото: Reuters

Долю зустрічі вирішив один єдиний гол, забитий Мемфісом Депаєм на початку другого тайму. До речі, раніше зірка Барселони став найкращим бомбардиром європейських збірних у 2021 році.

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Завдяки цій перемозі Барселона піднялася на шосте місце у турнірній таблиці Прімери. Від першої трійки їх відокремлює сім балів.

Наступного тижня на каталонців чекає матч Ліги чемпіонів проти Бенфіки, а потім зустріч із Вільярреалом.

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Хаві очолив Барселону ще 6 листопада, але через паузу на матчі збірних дебютувати на чолі рідної команди вдалося лише зараз. Іспанець замінив на посаді Рональда Кумана. Після звільнення нідерландця команду тимчасово тренував Серхі Бархуан.

Хаві – головний тренер Барселони / Фото: ФК Барселона

Хаві є справжньою легендою Барселони. Він є вихованцем клубу та провів у рідній команді практично всю кар'єру, доки у 2015 році не перейшов до Аль-Садда.

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Хаві вісім разів ставав чемпіоном Іспанії, тричі вигравав Кубок країни, шість – Суперкубків Іспанії, чотири рази – Лігу чемпіонів, двічі – Суперкубок УЄФА та двічі – клубний чемпіонат світу.