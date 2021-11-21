21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
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Вот так дебют! Хави в первом же матче с Барселоной грохнул принципиального соперника

Александр Трикиша
21 ноября, 10:04
Хави выиграл свой первый матч во главе Барселоны. Дебют припал на каталонское дерби против Эспаньола в 14-м туре чемпионата Испании

Хави дебютировал в Барселоне с победы / Фото: Reuters

Судьбу встречи решил один единственный гол, забитый Мемфисом Депаем в самом начале второго тайма. Кстати, ранее звезда Барселоны стал лучшим бомбардиром европейских сборных в 2021 году.

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Благодаря этой победе Барселона поднялась на шестое место в турнирной таблице Примеры. От первой тройки их отделяет семь баллов.

На следующей неделе каталонцев ждет матч Лиги чемпионов против Бенфики, а затем встреча с Вильярреалом.

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Хави возглавил Барселону еще 6 ноября, но из-за паузы на матчи сборных дебютировать во главе родной команды удалось только сейчас. Испанец заменил на посту Рональда Кумана. После увольнения нидерландца команду временно тренировал Серхи Бархуан.

Хави – главный тренер Барселоны / Фото: ФК Барселона

Хави является настоящей легендой Барселоны. Он является воспитанником клуба и провел в родной команде практически всю карьеру, пока в 2015 году не перешел в Аль-Садд.

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Хави восемь раз становился чемпионом Испании, трижды выигрывал Кубок страны, шесть – Суперкубков Испании, четыре раза – Лигу чемпионов, дважды – Суперкубок УЕФА и два раза – клубный чемпионат мира.