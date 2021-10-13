12 жовтня 21:45
Україна 1
Боснія і Герцеговина 1
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Ось з кого Україні потрібно брати приклад! Данія вже пакує валізи в Катар

Любомир Луканюк
13 жовтня, 00:17
Збірна Данії достроково зайняла перше місце в групі і завоювала путівку на чемпіонат світу 2022 року, де вже точно зіграють Катар і Німеччина

Збірна Данії виграла вісім матчів у своїй групі / Фото: REUTERS

Визначилася третя команда, яка виступить на чемпіонаті світу 2022 року.

У Копенгагені відбувся матч відбіркового раунду чемпіонату світу-2022, в якому Данія на своєму полі здобула мінімальну перемогу над Австрією з рахунком – 1:0. Єдиний гол у складі датчан забив Йоакім Мехле.

Реклама

Читайте також: учасникам ЧС-2022 дадуть всього тиждень на підготовку

Завдяки цій перемозі Данія достроково (за два тури до кінця) забронювала собі путівку в Катар, зайнявши в групі F перше місце з 24 очками в 8 матчах і різницею голів 27:0! У найближчого переслідувача Шотландії – 17 очок.

Крім Данії на ЧС-2022 зіграють господарі турніру – збірна Катару, а також команда Німеччини, яка виграла свою групу.

Реклама

Нагадаємо, що збірна України зберігає шанси поїхати на мундіаль. сьогодні наша команда зіграла – 1:1 з Боснією і займає друге місце в своїй групі.

Реклама

Реклама