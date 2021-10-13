Ось з кого Україні потрібно брати приклад! Данія вже пакує валізи в Катар

Збірна Данії виграла вісім матчів у своїй групі / Фото: REUTERS

Визначилася третя команда, яка виступить на чемпіонаті світу 2022 року.

У Копенгагені відбувся матч відбіркового раунду чемпіонату світу-2022, в якому Данія на своєму полі здобула мінімальну перемогу над Австрією з рахунком – 1:0. Єдиний гол у складі датчан забив Йоакім Мехле.

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Завдяки цій перемозі Данія достроково (за два тури до кінця) забронювала собі путівку в Катар, зайнявши в групі F перше місце з 24 очками в 8 матчах і різницею голів 27:0! У найближчого переслідувача Шотландії – 17 очок.

Крім Данії на ЧС-2022 зіграють господарі турніру – збірна Катару, а також команда Німеччини, яка виграла свою групу.

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Нагадаємо, що збірна України зберігає шанси поїхати на мундіаль. сьогодні наша команда зіграла – 1:1 з Боснією і займає друге місце в своїй групі.