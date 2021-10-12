Шева ахнув: учасникам ЧС-2022 дадуть всього тиждень на підготовку

Чемпіонат світу 2022 року пройде в незвичний час – взимку. Експеримент з Катаром ламає не тільки календарі європейських чемпіонатів, а й графік підготовки команд-учасників

Шевченко був би в шоці від умов УЄФА / Фото: Reuters

Мундіаль в Катарі пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року. УЄФА зобов'яже клуби відпустити гравців в свої національні команди не пізніше 14 листопада – всього на тиждень раніше, повідомляє L'Equipe.

Для порівняння, збірна України тоді ще під керівництвом Андрія Шевченка розпочала підготовку до Євро-2020 15 травня, сам турнір стартував 11 червня, а перший матч Україна провела 13 числа.

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Іншими словами, наша команда готувалася до турніру майже місяць! А тут буде всього тиждень.

Збірна України на зборі в Харкові / Фото: УАФ

Як Україні потрапити в плей-офф ЧС-2022

Варіант 1. Дві перемоги над Боснією і Герцеговиною ще не гарантують Україні друге місце. В українців тоді буде 14 очок, але стільки ж може набрати і Фінляндія, якщо виграє два своїх останні поєдинки – з Боснією (в гостях) і Францією (вдома). У разі рівності очок регламент враховує насамперед різницю м'ячів у всіх матчах групи.

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Варіант 2. Якщо з Боснією і Герцеговиною ми беремо чотири очки (перемога і нічия), то ми точно відчіплюватися боснійців. Тоді для нашого виходу в плей-офф потрібно, щоб фіни набрали в своїх трьох поєдинках не більше 6 очок.

Інші варіанти. Їх багато. Але що точно не можна робити Україні, так це програвати Боснії і Герцеговині у Львові 12 жовтня. В такому випадку боротьба за плей-офф може взагалі закінчитися для нашої збірної достроково, якщо в своєму наступному після Львова поєдинку боснійці обіграють вдома фінів.