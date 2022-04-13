Ось і казці кінець: реакція дружини Усика на затримання Медведчука

Усик знімався у фільмі дружини Медведчука / Фото: Колаж: Сьогодні

Вчора Служба безпеки України затримала Віктора Медведчука. Природно, що така подія не могла пройти повз дружину Олександра Усика.

Дівчина буквально живе у соцмережах з початку війни. Цього разу Катерина у сторіс Instagram опублікувала фото затриманого Медведчука і підписала його "От і казочці кінець".

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До речі, раніше Катерина проїхалася по нашим біженкам за кордоном: "У країні війна, а вони бухають із іноземцями".

Що цікаво, рік тому Олександр Усик знявся у фільмі дружини Віктора Медведчука Оксани Марченко – "Паломниця".

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Спортсмен фігурує у першій серії картини, коли зйомки проходили на території Києво-Печерської лаври. Усик розповідає Марченко про свій шлях до Бога та про його допомогу у боксі.