Вот и сказочке конец: реакция жены Усика на задержание Медведчука

Усик снимался в фильме жены Медведчука / Фото: Коллаж: Сегодня

Вчера Служба безопасности Украины задержала Виктора Медведчука. Естественно, что такое событие не могло пройти мимо супруги Александра Усика.

Девушка буквально живет в соцсетях с начала войны. На этот раз Екатерина в сторис Instagram опубликовала фото задержанного Медведчука и подписала его "Вот и сказочке конец".

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Кстати, ранее Екатерина проехалась по нашим беженкам за границей: "В стране война, а они бухают с иностранцами".

Что интересно, год назад Александр Усик снялся в фильме жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко – "Паломница".

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Спортсмен фигурирует в первой серии картины, когда съемки проходили на территории Киево-Печерской лавры. Усик рассказывает Марченко о своем пути к Богу и о его помощи в боксе.