Оце я отруїлася у Дубаї! Дружина футболіста боїться втратити молоко

Ліза Третьякова / Фото: Instagram

Дружина півзахисника Олександрії Максима Третьякова Ліза розбавила стрічку чудових відгуків дружин українських футболістів про свої зимові канікули в теплих краях не найвеселішим повідомленням.

Найпопулярніша з дружин гравців УПЛ, яка має 229 тисяч підписників у Instagram, отруїлася на курорті в Дубаї.

"Таким безформним сухарем я ще ніколи не була. На фото ще нічого так, гарненько, а от у житті... Востаннє я 43 кг важила в класі шостому. Сподіваюся, на тлі стресу молоко не перегорить і волосся у мотлох не повипадає". Оце відпочинок видався..."

"Я навіть і підозрювати не могла, що в Дубаї в одному з топових готелів можна так отруїтися або підчепити кишкову палку", – поскаржилася Ліза Третьякова.

Цікаво, що лише кілька днів тому Ліза не могла натішитися: "Готель просто супер, мінусів поки не виявили, їжа дуже смачна, усе шикарно красиво, вилизано до блиску, обслуговування – топ".

Додамо, що у Дубаї Третьякова відпочиває з чоловіком-футболістом та двома маленькими дітьми.