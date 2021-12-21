Вот это я траванулась в Дубае! Жена футболиста боится потерять молоко

Лиза Третьякова / Фото: Instagram

Супруга полузащитника Александрии Максима Третьякова Лиза разбавила ленту восхитительных отзывов жен украинских футболистов о своих зимних каникулах в теплых краях не самым веселым сообщением.

Самая популярная из жен игроков УПЛ, у которой 229 тысяч подписчиков в Instagram, отравилась на курорте в Дубае.

"Таким бесформенным сухарем я еще никогда не была. На фото еще ниче так, красивенько, а вот в жизни... Последний раз я 43 кг весила в классе так шестом. Надеюсь, на фоне стресса молоко не перегорит и волосы в хлам не повыпадают. Вот это отдых выдался..."

"Я даже и подозревать не могла, что в Дубае в одном из топовых отелей можно так травануться или подцепить кишечную палку", – посетовала Лиза Третьякова.

Интересно, что буквально несколько дней назад Лиза не могла нарадоваться: "Отель просто пушка, минусов пока не обнаружили, еда вкуснейшая, все шикарно красиво, вылизано до блеска, обслуживание – топ".

Добавим, что в Дубае Третьякова отдыхает с мужем-футболистом и двумя маленькими детьми.