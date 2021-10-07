6 жовтня 21:45
Італія 1
Іспанія 2
7 жовтня 21:45
Бельгія --
Франція --
9 жовтня 19:00
Фінляндія --
Україна --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Оце так стілець! Ф'юрі принизив Вайлдера перед боєм

Олег Люлька
7 жовтня, 10:25
Під час майбутнього поєдинку з Деонтеєм Вайлдером Тайсон Ф'юрі сидітиме на своєму суперникові – в прямому сенсі цього слова

/ Фото: Reuters, Twitter

Перед поєдинком у Лас-Вегасі із Деонтеєм Вайлдером, який відбудеться 9 жовтня, Тайсон Ф'юрі вирішив вкотре вколоти свого візаві.

Читайте також: Удвох на одного! Ф'юрі допоможе Джошуа побити Усика

Реклама

"Циганський король" продемонстрував спеціальний стільчик, на якому сидітиме в перервах між раундами під час бою. На ньому красується зображення Вайлдера, що пропускає потужний удар, а над ним величезними буквами написана образа, яка часто зривається з вуст Тайсона Ф'юрі на адресу Деонтея: "Великий бомжара".

Тайсон Ф'юрі та Деонтей Вайлдер зустрінуться 9 жовтня / Фото: Twitter

Реклама

"Вайлдер – психологічно слабка людина, і я нокаутую його в суботу ввечері. Я знищив його в попередньому бою, тепер буде те ж саме, тільки ще гірше. Я відправлю його на пенсію", – обіцяє Ф'юрі.

Тим часом, нагадаємо, Вайлдер переконаний у своїй перемозі і вже будує плани на поєдинок з Олександром Усиком.

Реклама

Читайте також:

Реклама