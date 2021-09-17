Ось це була б пара! Що заважає відносинам Беленюк і Білодід

Жан Беленюк висловився з приводу відносин з Дар'єю Білодід / Фото: Instagram

30-річний борець після перемоги на Олімпіаді-2020 сміливо може зосередитися на створенні сім'ї. Ось раніше він зізнався, що запав на таємничу незнайомку, а вона йому не відповідає.

А ще Жан відповів на питання про ймовірний роман з 20-річною дзюдоїсткою. Він не проти таких відносин, але зараз це неможливо з однієї причини.