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Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
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Ось це була б пара! Що заважає відносинам Беленюк і Білодід

Андрій Трофімов
17 вересня, 13:45
Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк відповів на питання про можливі відносинах з дзюдоїсткою Дариною Білодід. Але його зупиняє один нюанс

Жан Беленюк висловився з приводу відносин з Дар'єю Білодід / Фото: Instagram

30-річний борець після перемоги на Олімпіаді-2020 сміливо може зосередитися на створенні сім'ї. Ось раніше він зізнався, що запав на таємничу незнайомку, а вона йому не відповідає.

А ще Жан відповів на питання про ймовірний роман з 20-річною дзюдоїсткою. Він не проти таких відносин, але зараз це неможливо з однієї причини.

"Хороша дівчинка. Думаю, зміг би завести відносини, в цьому проблем немає. 10 років різниці у віці це немало, але і не прям занадто багато. У нас є тренер, у якого різниця у віці 30 років.

Єдине, Даша діюча спортсменка. У мене стоїть питання в тому, що це повинна бути дівчинка, яка готова присвятити своє життя сім'ї", – сказав Жан в ефірі каналу Youtube-шоу ОТДУШІВДУШУ.

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