Вот это была бы пара! Что мешает отношениям Беленюка и Белодед

Жан Беленюк высказался по поводу отношений с Дарьей Белодед / Фото: Instagram

30-летний борец после победы на Олимпиаде-2020 смело может сосредоточиться на создании семьи. Вот ранее он признался, что запал на таинственную незнакомку, а она ему не отвечает.

А еще Жан ответил на вопрос о вероятном романе с 20-летней дзюдоистке. Он не против таких отношений, но сейчас это невозможно по одной причине.