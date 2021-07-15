Оце так "бик"! Репер з України в Москві нокаутував маленького сина

Репер-спортсмен Денис Устименко-Вейнштейн, відомий за сценічним ім'ям Джиган, не розрахував силу свого удару і відправив півторарічного синочка в нокаут

Джиган нокаутував сина / Фото: Instagram

Російський репер Джиган, який восени проведе поєдинок за правилами боксу зі скандальним представником ММА Олександром Ємельяненком, відправив у нокаут свого півторарічного сина під час тренування.

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35-річний музикант-спортсмен, тренуючись у формі баскетбольних "биків" з Чикаго, вдарив по груші, коли малюк пробігав поруч. Син репера врізався в грушу і впав, розплакавшись.

"Це відео має бути в стрічці. Коли хотів побоксувати, але тато відправив тебе в нокдаун. P.S. Давидик не постраждав, просто його грушею відштовхнуло", – написала дружина Джигана Оксана Самойлова, котра виклала відео в Instagram

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Відзначимо, що Джиган (справжнє ім'я – Денис Устименко-Вейнштейн) – родом з Одеси, дворазовий чемпіон України з кікбоксингу, останніми роками живе в Москві.