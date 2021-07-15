Оце так "бик"! Репер з України в Москві нокаутував маленького сина

Джиган нокаутував сина / Фото: Instagram
Російський репер Джиган, який восени проведе поєдинок за правилами боксу зі скандальним представником ММА Олександром Ємельяненком, відправив у нокаут свого півторарічного сина під час тренування.
Читайте також: Спаринг-партнер Ф'юрі мало не вбив росіянина
35-річний музикант-спортсмен, тренуючись у формі баскетбольних "биків" з Чикаго, вдарив по груші, коли малюк пробігав поруч. Син репера врізався в грушу і впав, розплакавшись.
"Це відео має бути в стрічці. Коли хотів побоксувати, але тато відправив тебе в нокдаун. P.S. Давидик не постраждав, просто його грушею відштовхнуло", – написала дружина Джигана Оксана Самойлова, котра виклала відео в Instagram
Читайте також: Російську красуню нокаутували в першому раунді бою в Лас-Вегасі
Відзначимо, що Джиган (справжнє ім'я – Денис Устименко-Вейнштейн) – родом з Одеси, дворазовий чемпіон України з кікбоксингу, останніми роками живе в Москві.